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17.01.2021 15:55
Рубрика: Общество

Ученые доказали, что электростимуляция мозга помогает в запоминании слов

Текст: Марина Бровкина
Российские нейрофизиологи выяснили, что воздействие электрических импульсов на определенную часть коры головного мозга, зону Вернике, помогает запоминать абстрактные или не имеющие смысла слова.

Как утверждают ученые из Санкт-Петербурга, область Вернике отвечает за понимание устной и письменной речи. Если этот участок поражен, то человек слышит слова, но не понимает их смысл. А родной язык воспринимается как незнакомый.

Фото: iStock
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По информации пресс-службы СПБГУ, сотрудники лаборатории поведенческой нейродинамики выяснили, какое влияние различные виды электростимуляции оказывают на изучение слов.

В ходе экспериментов добровольцы были разделены на три группы. Участники двух групп получали катодную или анодную стимуляцию мозга. А контрольная группа не подвергалась никакому воздействию.

Добровольцы читали тексты и должны были понять и выучить несколько слов. Для этого были специально подобраны редко употребляемые понятия, а также слова из незнакомых языков и придуманные.

Как утверждает один из авторов работы Диана Курмакаева, исследование продемонстрировало, роль частично пересекающихся нейронных механизмов в обработке конкретной и абстрактной семантики.

При этом зависимость между воздействием электрических импульсов на кору головного мозга и распознаванием смысла слов, а также закреплением их в памяти, оказалась довольно сложной. Добровольцам помогали как стимуляция области Вернике, так и ее подавление. При этом катодная электростимуляция сделала процесс более успешным.

Нейрофизиологи считают, что результаты исследований помогут пациентам с нарушениями речи, появившимися после инсультов или травм, восстановить эту важнейшую функцию организма.

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Наука Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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