В многоквартирном доме в Ленобласти вспыхнул пожар

В четырехэтажном многоквартирном доме в Сертолово Ленинградской области вспыхнул пожар. Были эвакуированы 60 человек, погибших нет, сообщили в главном управлении МЧС России по Ленинградской области.

"Десять человек, в том числе одного ребенка, спасли с помощью ручных пожарных лестниц и автолестницы, еще 20 - с помощью спасательных устройств по маршевой лестнице. Тридцать человек, в том числе пять детей, эвакуировались самостоятельно", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Людей разместили в ближайшей школе. Площадь возгорания составила 418 квадратных метров. ЧП произошло в микрорайоне Черная Речка. В 01:35 пожар был локализован. В 02:00 ликвидировано открытое горение. В борьбе с огнем задействовали 75 человек и 16 единиц техники. Специалистам предстоит выяснить причины случившегося.