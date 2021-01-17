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Рубрика: Происшествия

В Петербурге полицейский и его отец предотвратили убийство блокадницы

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Петербурге на Васильевском острове полицейский и его отец - пенсионер МВД России - предотвратили убийство 96-летней женщины.

Фото: Владимир Аносов
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Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, мужчины услышали крики о помощи в своем подъезде.

- На лестничной площадке одного из домов по 4-ой линии Васильевского острова неизвестный злоумышленник пытался совершить нападение на пожилую женщину - 96-летнюю местную жительницу, - рассказала Ирина Волк. - В этом же доме проживает полицейская семья - 23-летний сержант полиции Максим Цветков, полицейский отдельной комендантской роты по охране объектов ОВД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, и его отец Эдуард Цветков - пенсионер МВД России, полковник полиции в отставке, служивший в должности заместителя начальника дежурной части главка.

Напавшего с ножом на пожилую женщину отец и сын обезоружили и заблокировали дверь подъезда, после чего вызвали полицию. Оказалось, что преступник уже был ранее судим за убийство. Сейчас он стал фигурантом нового уголовного дела, возбужденного по статье 105 УК РФ "Убийство".

- Пострадавшую женщину, жительницу блокадного Ленинграда, госпитализировали в тяжелом состоянии, - уточнили в МВД. - Благодаря оперативным и профессиональным действиям семьи Цветковых удалось спасти жизнь человека.

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