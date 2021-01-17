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17.01.2021 10:08
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара

Текст: Михаил Сухарев

На улице Красной в центре Краснодара утром вспыхнул пожар на втором этаже многоэтажного жилого дома. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, загорелись вещи в одной из квартир.

В многоквартирном доме в Ленобласти вспыхнул пожар

- Сообщение о возгорании поступило в 8:14 утра, в 8:23 на место прибыло первое пожарное подразделение. Спасатели установили, что горят вещи в квартире на площади 20 квадратных метров, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Из-за пожара началось сильное задымление, поэтому часть жильцов дома пришлось эвакуировать из квартир. В МЧС уточнили, что всего были эвакуированы 90 человек из квартир над очагом пожара.

Огонь удалось полностью ликвидировать спустя 20 минут. В тушении были задействованы пять единиц техники и 19 сотрудников, а также четыре звена газодымозащитной службы.

По сообщениям очевидцев, пострадали два человека, их увезли на "скорой", однако официального подтверждения этой информации пока нет.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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