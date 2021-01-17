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17.01.2021 12:33
Рубрика: В мире

Генконсул США в Екатеринбурге заявила о продолжении работы дипмиссии

Текст: Юрий Чернов

Генеральный консул США в Екатеринбурге Эмми Сторроу заявила, что возглавляемая ею американская дипмиссия продолжает работу. Соответствующее заявление она опубликовала на страничке генконсульства в Facebook.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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"Возможно, вы слышали, что я сейчас в Вашингтоне? А может быть, читали, что я в Нью-Йорке, Айдахо, Северной Дакоте или на Гавайях? На самом деле я здесь, в Екатеринбурге, как и вся наша команда", - заявила дипломат. Она также добавила, что работа диппредставительства в настоящее время носит ограниченный характер из-за пандемии коронавируса.

По данным госдепартамента США, всего в генконсульстве в Екатеринбурге трудится четыре американских дипломата. Сама же Эмми Сторроу возглавляет миссию с 2019 года, а прежде чем стать карьерным дипломатом она занималась литературным творчеством, работала редактором и вела преподавательскую деятельность.

Напомним, что ранее американские СМИ со ссылкой на государственного секретаря США Майка Помпео сообщали, что администрация Дональда Трампа приняла решение о закрытии двух дипломатических представительств в России - в Екатеринбурге и Владивостоке.

В регионах В мире США Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Россия и США

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