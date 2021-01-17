Прокуратура Тюменской области проводит проверку гибели сельского фельдшера Каира Кожахметова после того, как он пешком прошел несколько десятков километров в деревню за забытыми у пациента медицинскими инструментами.

Эта трагическая история получила широкий общественный резонанс. В седьмом часу вечера, когда уже было темно, Каир шел близ обочины по встречной полосе автотрассы, связывающей село Нижнюю Тавду с Тюменью. Здесь его и сбила легковушка. Водитель при допросе инспекторами ГИБДД виновато развел руками: место таежное, шоссе в основном безлюдное, среагировать не успел.

Каир переехал в Нижнюю Тавду по приглашению местной больницы. Она обслуживает около 80 поселений огромного по территории района. Одно из них - деревня Московка. Известно, что накануне Кожахметов выезжал в нее по вызову. В доме пациентки оставил кофр с измерительным медицинским прибором.

Выяснилось это, когда уже вернулся на служебной машине в больницу. Согласно свидетельству близкой подруги Каира, два непосредственных руководителя фельдшера якобы устроили ему выволочку: прибор вернуть! В машине отказали. Потом якобы Кожахметов отправился пешком в Московку. Скорее всего, часть пути в 50 километров он преодолел на попутке.

Администрация больницы свою вину отрицает, приводя следующие аргументы: во-первых, сотрудник погиб в нерабочее время, а во-вторых, его никто не заставлял следовать в Московку за забытым инструментом.