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17.01.2021 19:15
Рубрика: Экономика

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Россия возобновит авиарейсы в Финляндию, Вьетнам, Индию и Катар
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8358)
Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Такое решение принял в пятницу оперативный штаб по борьбе с коронавирусом во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой.

По два раза в неделю будут летать рейсы во Вьетнам (Москва - Ханой), Индию (Москва - Дели), Финляндию (Москва - Хельсинки и Санкт-Петербург - Хельсинки) и три раза в неделю в Катар (Москва - Доха). Также до пяти раз в неделю увеличат количество регулярных рейсов в Египет (Москва - Каир).

Фото: iStock
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В этих странах за последние две недели число новых случаев заболевания не превышало 40 на 100 тыс. населения, а прирост новых случаев был меньше одного процента.

Зарубежное авиасообщение было остановлено в конце марта 2020 года. Исключение составили почтовые, санитарные и некоторые другие виды рейсов. С августа полеты восстанавливаются.

Сейчас россияне могут посетить Турцию, Танзанию (остров Занзибар), Египет, ОАЭ, Сербию, Кубу и еще несколько стран.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Пандемия коронавируса COVID-19

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