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17.01.2021 19:00
Рубрика: Спорт

Снова промах

Наши биатлонисты отвыкли от медалей
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8358)
На шестом этапе Кубка мира по биатлону, который завершился в Оберхофе, россияне снова остались без медалей.

На момент подписания номера лучшими результатами стали два четвертых места наших эстафетных команд. В личных же гонках ближе всех к лидерам смог подобраться Матвей Елисеев. Он был десятым в спринте, а вчера в масс-старте финишировал шестым, допустив один промах и проиграв победителю норвежцу Тарьей Бе 20 секунд.

Российские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка IBU в Германии

- Достаточно давно не был в такой компании, не боролся за высокие места, - сказал Елисеев в эфире "Матч ТВ". - К сожалению, оказался немного не готов психологически, скорее всего.

Отметим, что с гонки снялся Александр Логинов. Главный тренер Валерий Польховский сообщил, что спортсмен почувствовал себя не очень хорошо, и его решили поберечь.

Между тем на Кубке IBU в Арбере российские биатлонистки выиграли все три гонки. Татьяна Акимова была лучшей в двух спринтах, а также помогла команде уверенно победить в эстафете.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2020/2021

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