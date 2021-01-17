На шестом этапе Кубка мира по биатлону, который завершился в Оберхофе, россияне снова остались без медалей.

На момент подписания номера лучшими результатами стали два четвертых места наших эстафетных команд. В личных же гонках ближе всех к лидерам смог подобраться Матвей Елисеев. Он был десятым в спринте, а вчера в масс-старте финишировал шестым, допустив один промах и проиграв победителю норвежцу Тарьей Бе 20 секунд.

- Достаточно давно не был в такой компании, не боролся за высокие места, - сказал Елисеев в эфире "Матч ТВ". - К сожалению, оказался немного не готов психологически, скорее всего.

Отметим, что с гонки снялся Александр Логинов. Главный тренер Валерий Польховский сообщил, что спортсмен почувствовал себя не очень хорошо, и его решили поберечь.

Между тем на Кубке IBU в Арбере российские биатлонистки выиграли все три гонки. Татьяна Акимова была лучшей в двух спринтах, а также помогла команде уверенно победить в эстафете.