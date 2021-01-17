Российские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка IBU в Германии

Женская сборная России победила в эстафете 4х6 километров на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в немецком Арбере.

В составе нашей команды в гонке приняли участие Анастасия Гореева, Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко и Татьяна Акимова. Они показали время 1 час 8 минут 10,4 секунды (ноль штрафных кругов + семь дополнительных патронов). Вслед за ними финишировали шведки (+37,2 секунды), третьими стали представительницы Германии (+1.09,7).

Отметим, что россияне выиграли все три гонки на первом этапе Кубка IBU. Ранее Акимова победила в двух спринтерских гонках. Шевченко по разу стала серебряным и бронзовым призером, а Васнецова завоевала "серебро".