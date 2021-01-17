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17.01.2021 15:18
Рубрика: Спорт

Российские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка IBU в Германии

Текст: Артур Нанян

Женская сборная России победила в эстафете 4х6 километров на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в немецком Арбере.

Фото: Martin Schutt/picture alliance via Getty Images
Сборная РФ по биатлону стала четвертой в эстафете на этапе КМ в Оберхофе

В составе нашей команды в гонке приняли участие Анастасия Гореева, Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко и Татьяна Акимова. Они показали время 1 час 8 минут 10,4 секунды (ноль штрафных кругов + семь дополнительных патронов). Вслед за ними финишировали шведки (+37,2 секунды), третьими стали представительницы Германии (+1.09,7).

Отметим, что россияне выиграли все три гонки на первом этапе Кубка IBU. Ранее Акимова победила в двух спринтерских гонках. Шевченко по разу стала серебряным и бронзовым призером, а Васнецова завоевала "серебро".

Спорт Биатлон

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