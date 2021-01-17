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Рубрика: В мире

Российские военные провели гуманитарную акцию в Алеппо

Жители разрушенного города Квайрес-эш-Шарки в сирийской провинции Алеппо получили продуктовые наборы. Гуманитарную акцию провели военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон.

Фото: iStock
Российские военные привезли гуманитарный груз в сирийскую Али-эль-Хазу

"В Квайрес-эш-Шарки сейчас проживает порядка 450 человек. Город сильно пострадал, будучи захваченным боевиками. Сражения шли за каждый дом, не осталось ни одного целого здания. Кроме того, местные жители, не успевшие уехать, серьезно пострадали от грабежей боевиков, лишившись имущества", - цитирует ТАСС начальника группы формирования и доставки гуманитарных грузов ЦПВС РФ Дмитрия Заворина.

Гуманитарную акцию провели в здании школы, которую к этому моменту удалось восстановить. Горожанам раздали 250 продуктовых наборов, включающих муку, крупы, сахар. Самые бедные семьи получили помощь в двойном размере.

Добавим, что сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон активно занимаются гуманитарной деятельностью, помогая населению страны не только продуктами питания, но также медикаментами и предметами первой необходимости.

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