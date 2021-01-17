Как сообщает сайт "Дерби", контракт с Руни подписан на 2,5 года - до лета 2023 года.
В ноябре прошлого года Уэйн стал исполняющим обязанности главного тренера этой команды после увольнения Филлипа Коку. В качестве футболиста Руни провел в нынешнем сезоне десять встреч за "Каунти" и забил один мяч.
По словам Уэйна, у него были другие предложения, но он чувствует, что его место в "Дерби".
- Когда я только вернулся в Англию, был поражен потенциалом клуба. Стадион, база, уровень футболистов, в том числе молодых, и конечно, болельщики, которые оставались верными и поддерживали команду. Несмотря на другие варианты, я понял, что чувствую себя здесь как дома, - приводит слова Руни официальный сайт "Дерби".
Уэйн Руни известен по выступлениям за "МЮ". В стане "красных дьяволов" он провел 13 лет - с 2004 по 2017 год. За этот промежуток англичанин пять раз становился чемпионом страны, победил в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Кроме того, Руни - лучший из бомбардиров в истории сборной Англии. В 120 матчах за "львов" он забил 53 мяча.
Помимо футбольных достижений, Руни запомнился и скандальными выходками. Он нередко попадал на первые страницы британской желтой прессы, ругался на камеру после матчей, дрался с соперниками, порой критиковал одноклубников. Несмотря на десять лет плодотворной работы с великим Алексом Фергюсоном, Уэйн так и не поладил с ним. В своей автобиографии игрок назвал двух лучших тренеров в карьере, и среди них не оказалось шотландца.
К слову, Фергюсон одним из первых прокомментировал желание Руни стать тренером. Сэр Алекс надеется, что Уэйну удастся стать сильным наставником.
- Руни провел фантастическую карьеру. Это станет для него отправной точкой. Однако в тренерской профессии необходимо постоянно добиваться результатов. Уэйн прекрасно понимает, что только по титулам люди будут судить о твоей работе. Нет смысла становиться тренером, если тебя об этом попросили. Руни хотел быть главным. Надеюсь, все у него получится, - цитирует Фергюсона портал Goal.com.
Добавим, что накануне в рамках 19-го тура чемпионата Англии состоялся матч двух лидеров турнира - "Ливерпуля" и "МЮ". Результат встречи стал известен после подписания номера "РГ" в печать.