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17.01.2021 18:54
Рубрика: Спорт

"Шрек" завязал

Уэйн Руни объявил о завершении карьеры
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8358)
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии по футболу Уэйн Руни официально завершил игровую карьеру. Он стал главным тренером клуба Чемпионшипа "Дерби Каунти".
Большую часть карьеры Руни провел в "МЮ", с которым он выиграл в общей сложности 16 трофеев. Фото: AP Большую часть карьеры Руни провел в "МЮ", с которым он выиграл в общей сложности 16 трофеев. Фото: AP
Большую часть карьеры Руни провел в "МЮ", с которым он выиграл в общей сложности 16 трофеев. Фото: AP

Как сообщает сайт "Дерби", контракт с Руни подписан на 2,5 года - до лета 2023 года.

Фото: EPA
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В ноябре прошлого года Уэйн стал исполняющим обязанности главного тренера этой команды после увольнения Филлипа Коку. В качестве футболиста Руни провел в нынешнем сезоне десять встреч за "Каунти" и забил один мяч.

По словам Уэйна, у него были другие предложения, но он чувствует, что его место в "Дерби".

- Когда я только вернулся в Англию, был поражен потенциалом клуба. Стадион, база, уровень футболистов, в том числе молодых, и конечно, болельщики, которые оставались верными и поддерживали команду. Несмотря на другие варианты, я понял, что чувствую себя здесь как дома, - приводит слова Руни официальный сайт "Дерби".

Уэйн Руни известен по выступлениям за "МЮ". В стане "красных дьяволов" он провел 13 лет - с 2004 по 2017 год. За этот промежуток англичанин пять раз становился чемпионом страны, победил в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Кроме того, Руни - лучший из бомбардиров в истории сборной Англии. В 120 матчах за "львов" он забил 53 мяча.

Помимо футбольных достижений, Руни запомнился и скандальными выходками. Он нередко попадал на первые страницы британской желтой прессы, ругался на камеру после матчей, дрался с соперниками, порой критиковал одноклубников. Несмотря на десять лет плодотворной работы с великим Алексом Фергюсоном, Уэйн так и не поладил с ним. В своей автобиографии игрок назвал двух лучших тренеров в карьере, и среди них не оказалось шотландца.

К слову, Фергюсон одним из первых прокомментировал желание Руни стать тренером. Сэр Алекс надеется, что Уэйну удастся стать сильным наставником.

Руни стал тренером "Дерби", который выступает во второй по силе лиге чемпионата Англии

- Руни провел фантастическую карьеру. Это станет для него отправной точкой. Однако в тренерской профессии необходимо постоянно добиваться результатов. Уэйн прекрасно понимает, что только по титулам люди будут судить о твоей работе. Нет смысла становиться тренером, если тебя об этом попросили. Руни хотел быть главным. Надеюсь, все у него получится, - цитирует Фергюсона портал Goal.com.

Добавим, что накануне в рамках 19-го тура чемпионата Англии состоялся матч двух лидеров турнира - "Ливерпуля" и "МЮ". Результат встречи стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спорт Футбол Европейские чемпионаты Персона: Уэйн Руни

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