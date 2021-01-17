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17.01.2021 19:35
Рубрика: Общество

Гарнизонная прививка

Семьи офицеров и педагогов военных вузов вакцинируют от COVID-19
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8358)
Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился организовать в армии и на флоте вакцинирование членов семей военнослужащих.

"Для реализации спланированного комплекса мероприятий в видах Вооруженных сил, родах войск и в военных округах, в том числе на Северном флоте, готовится расчет дополнительной потребности вакцины "Спутник-V" для членов семей военнослужащих с учетом принципа добровольности", - сообщили в Минобороны России.

Фото: Александр Корольков/РГ
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В гарнизонах, где количество поступившей вакцины оказалось достаточным для прививки военных и даже несколько превысило списочную численность личного состава, "Спутник-V" уже предлагают женам кадровых военных, а также проживающим вместе с ними родственникам офицеров, прапорщиков и контрактников. В других воинских частях гражданских добровольцев станут прививать от коронавируса по мере поступления вакцины.

Также по решению главы военного ведомства страны оперативный штаб минобороны по борьбе с коронавирусной инфекцией организовал вакцинацию профессорско-преподавательского состава военных учебных заведений. Это сделано для того, чтобы свести к минимуму риск занесения инфекции на территорию образовательных учреждений после возвращения с зимних каникул.

В Минобороны России сообщили, что в Вооруженных силах вакцинацию от коронавируса добровольно прошли уже более 100 тысяч военнослужащих.

Общество Здоровье Правительство Минобороны Вакцинация от коронавируса

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