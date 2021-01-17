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Рубрика: Власть

Шредер: Воссоединение Крыма с Россией вызвано расширением НАТО

Текст: Алексей Чуриков

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что расширение НАТО на восток стало одной из причин, способствовавших возвращению Крыма в состав России. В интервью изданию Spiegel он отметил, что одной из стратегических целей Североатлантического альянса было окружение России, в том числе за счет включения в свои ряды Украины и Грузии.

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости
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Шредер напомнил, что задолго до 2014 года в НАТО вступили несколько восточно-европейских стран, а также страны Балтии. Он отметил, что они имели на это право, но за расширением членов организации стояла другая цель. "Но на этом этот процесс не завершился, дискуссия, в первую очередь из-за позиции Америки (внутри НАТО - прим. "РГ") пошла в иное русло, а именно - о включении Грузии и Украины в НАТО. Все это являлось ничем иным, как стратегией окружения России, которая в тот период была гораздо более открытой к сотрудничеству как с Европой, так и с НАТО", - отметил Герхард Шредер.

Экс-канцлер также пояснил, что с точки зрения международного права не считает присоединение полуострова легитимным, однако, по его убеждению, это никак не отменяет и не влияет на причины случившегося. "Допустим, Украина вступила бы в НАТО, как того хотела Америка. В этом случае Севастополь, один из важнейших морских портов России, оказался бы на территории западного альянса", - подчеркнул Шредер.

Отвечая на вопрос интервьюера об эффективности антироссийских санкций, Герхард Шредер заявил, что в непростых ситуациях странам не следует искать решение проблем через давление. Он пояснил, что в его представлении санкции лишены какого-либо смысла и что разговор с Москвой следует вести через диалог.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Германия Расширение НАТО Присоединение Крыма к России

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