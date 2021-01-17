Сколько стоит комфортная жизнь в зрелом возрасте

С каждым годом продолжительность жизни растет, к 2050 году каждый шестой человек в мире будет старше 65 лет (16% населения), по сравнению с каждым 11-м в 2019 году, прогнозирует ООН.

В России идет тренд на старение: доля пенсионеров к 2036 году достигнет 24,7%. Фото: REUTERS

К 2050 году возраст каждого четвертого жителя Европы и Северной Америки будет 65 лет и старше, а число людей в возрасте 80 лет и старше утроится.

Коснется эта тенденция и России. По прогнозам Росстата, к 2036 году 24,7% граждан с высокой долей вероятности будут старше трудоспособного возраста.

Согласно опросу инвесторов, инвестирующих в недвижимость, в 2019 году 15% респондентов готовы были вкладываться в дома престарелых, а в 2020 году этот показатель вырос до 18%. Старение населения в развитых странах способствует развитию этого тренда, говорит заместитель директора отдела исследований рынка CBRE Маргарита Кабалкина.

В России, согласно оценкам властей, действуют около 1,6 тыс. пансионатов для пожилых людей, при этом 90% из них - государственные, говорит сооснователь городской резиденции для пожилых "Идиллия" Владимир Погребенко.

Большинство существующих негосударственных заведений, по его оценкам, располагаются в Москве и Подмосковье (около 90 объектов), несколько работают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В 2019 году глобальный объем инвестиций в сегмент жилья для пожилых людей достиг 25 трлн долл., в пандемию он упал до 8,5 трлн

В регионах, по мнению эксперта, этот рынок практически не развит: в городах-миллионниках работают по два-три заведения. При этом, по данным Национальной ассоциации участников социального обслуживания (НАСО), потребность в постоянном уходе только в Москве есть у 3,4 млн человек. Ежегодно эта цифра прирастает на 100 тыс. человек, а количество койко-мест в государственных и частных учреждениях для пожилых увеличивается всего на несколько сотен в год.

Как объясняют эксперты рынка, это связано с двумя факторами: во-первых, множество центров для пожилых в России из-за отсутствия лицензирования существуют вне правового поля и не имеют определенного статуса. Деятельность в таких заведениях не регулируется государством, и качество услуг здесь может оказываться ненадлежащее. Те же, кто входит в реестр поставщиков социальных услуг (регистрация в нем гарантирует, что пансионат соответствует определенным государственным стандартам), говорят о том, что заниматься этим бизнесом без поддержки государства просто невыгодно.

"Тут игра в длинную - и маржинальность 10-15%. А людей, которые способны заплатить по 100-140 тыс. руб. в месяц за своих старших, - очень ограниченное количество, это совсем нишевая услуга. Торговые центры строить выгодней", - говорит генеральный директор Senior Group Алексей Сиднев.

В большинстве стран инвестиции в эту сферу только растут. "В 2019 году глобальный объем инвестиций в сегмент жилья для пожилых людей достиг пикового значения - 25 трлн долл., что почти на 30% превзошло значение в 2018 году, - указывает Маргарита Кабалкина. - Рост объема вложений в этот сегмент наблюдался во всех регионах, однако основной объем был сформирован за счет Южной и Северной Америки (76%). В 2020 году на фоне снижения мирового объема инвестиций в недвижимость сократился и объем вложений в дома престарелых: на ноябрь 2020 года в этот сегмент в мире было инвестировано 8,5 трлн долларов".

По законодательству размещение в доме престарелых в России не может быть бесплатным. Тариф для социальных учреждений составляет 75% от среднего дохода постояльца, не имеющего никого на обеспечении, в случае пожилых людей - пенсии. По оценкам генерального директора We Know Александра Галицына, в среднем в России размещение в частном учреждении стоит 30 тыс. руб. в месяц, часть этих средств также может компенсироваться в счет пенсии, а недостающая сумма вносится родственником или самим постояльцем - например, за счет сдачи в аренду принадлежащей недвижимости.

Множество центров для пожилых в России из-за отсутствия лицензирования существуют вне правового поля и не имеют определенного статуса

"Попасть даже в частный пансионат могут не только прямые клиенты, но и пожилые люди, которые нуждаются в социальном обслуживании и которым положена субсидия от государства. В Москве оплату их пребывания в пансионате берет на себя город. Никакой разницы в оказываемых услугах для резидентов нет, но государство предоставляет места в конкретных пансионатах по собственному усмотрению и в зависимости от наличия свободных мест", - поясняет Погребенко.

По словам партнера Cushman&Wakefield Марины Усенко, в стандартном варианте, предусматривающем проживание, полноценное питание (от 3 до 6 приемов пищи в день), организацию досуга, базовый уход с круглосуточным наблюдением медицинским персоналом в стационарном режиме подобной клиники полноформатного частного или государственного комплекса ухода за пожилыми обходится в 3-5 тыс. руб. в сутки. При этом в сегменте "эконом", где практикуется проживание в многоместных палатах, а количество персонала на одного пациента превышает "норму" в 3-5 специалистов, стоимость суточного проживания варьируется в диапазоне 1,5-2 тыс. руб. на пациента. В сегменте "премиум" стоимость может превышать 5 тыс. руб. в сутки, однако полная цена пребывания зачастую выше, так как она включает различные дополнительные услуги, в том числе лечение и реабилитацию с помощью врачей-специалистов, занятия с психологами и т.д.

"Разумный и верный уход в регионах в среднем будет стоить от 2 тыс. руб. в день, в Москве - от 4 тыс. руб. в день. Все, что дешевле, - несоблюдение норм, ущемление прав пожилых людей на самостоятельность и недостаточный уход", - считает Сиднев.