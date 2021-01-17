Скончался посол России в ОАЭ Сергей Кузнецов

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Объединенных Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов скоропостижно скончался на 68 году жизни. Об этом говорится в сообщении российского посольства в Facebook. Должность посла в ОАЭ он занимал с апреля 2019 года.

"За более чем три десятилетия работы на дипломатическом поприще Сергей Николаевич зарекомендовал себя как профессионал высокого класса, блестящий арабист, признанный специалист по Ближнему Востоку и странам Африки. В то же время Сергей Николаевич всегда оставался замечательным и скромным человеком, посвятившим всю свою жизнь продвижению интересов России в арабском мире", - заявили в посольстве.

"Коллектив Посольства глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной С. Н .Кузнецова и выражает самые искренние соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении российской дипмиссии.