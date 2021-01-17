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17.01.2021 13:16
Рубрика: Спорт

СМИ: "Аякс" отказался отпустить Промеса в "Спартак"

Текст: Артур Нанян
Фото: Maurice van STEEN / ANP / AFP Фото: Maurice van STEEN / ANP / AFP
Фото: Maurice van STEEN / ANP / AFP

Полузащитник сборной Нидерландов Квинси Промес останется в "Аяксе". По информации Sport24, клуб из Амстердама отказался отпускать игрока обратно в московский "Спартак".

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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При этом "Аякс" не против прочь продать Промеса, но не будет рассматривать варианты с арендой, на которой настаивают "красно-белые". У футболиста есть предложение из Китая, но он намерен продолжить карьеру в Европе.

Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, провел 135 встреч за клуб и забил 66 мячей. В 2017 году он выиграл чемпионат и Суперкубок России. Летом 2018 года Квинси перешел за 25 миллионов евро в "Севилью", но проявить себя в Испании так и не сумел. В результате всего через год он оказался в "Аяксе".

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