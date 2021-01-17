СМИ: "Аякс" отказался отпустить Промеса в "Спартак"

Полузащитник сборной Нидерландов Квинси Промес останется в "Аяксе". По информации Sport24, клуб из Амстердама отказался отпускать игрока обратно в московский "Спартак".

При этом "Аякс" не против прочь продать Промеса, но не будет рассматривать варианты с арендой, на которой настаивают "красно-белые". У футболиста есть предложение из Китая, но он намерен продолжить карьеру в Европе.

Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, провел 135 встреч за клуб и забил 66 мячей. В 2017 году он выиграл чемпионат и Суперкубок России. Летом 2018 года Квинси перешел за 25 миллионов евро в "Севилью", но проявить себя в Испании так и не сумел. В результате всего через год он оказался в "Аяксе".