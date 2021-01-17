У 13 израильтян произошел лицевой паралич после прививки вакциной Pfizer

По меньшей мере у 13 граждан Израиля, привитых от новой коронавирусной инфекции первой дозой вакцины Pfizer, развился лицевой паралич. Как уточняет издание The Jerusalem Post со ссылкой на врачей, подобные случаи встречаются все чаще. Это указано в отчете министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что после выявления этих случаев медики запросили у минздрава информацию о том, следует ли вводить вторую дозу вакцины таким пациентам. В ответ ведомство рекомендовало делать вторую инъекцию, но только после того, как лицевой паралич пройдет.

"По крайней мере 28 часов я ходил с этим (параличом лицевого нерва - прим. "РГ"). Я не могу сказать, что эффект полностью прошел, но кроме этого у меня не было других болей, кроме незначительной боли в месте укола", - приводит издание слова мужчины, у которого был выявлен этот побочный эффект.

Профессор Галия Рахав, директор отделения инфекционных заболеваний в Медицинском центре Шиба рассказала, что приняла решение не делать второй укол человеку, у которого случился паралич. "Я недавно столкнулась, например, с вакцинированной женщиной, страдающей параличом, и решила не давать ей вторую дозу. Это правда, что в соответствии с министерством здравоохранения это можно делать, но я не чувствовала себя комфортно", - цитирует медика газета.

В отчете министерства здравоохранения, который приводит издание The Times of Israel, говорится также о том, что после первой дозы вакцины у трех человек появился горький металлическом привкус во рту, у двух возникло затрудненное дыхание и один человек потерял сознание. Также в документе указывается, что более 82 тысяч человек заразились коронавирусом в течение недели после первой прививки, 4500 человек - через 15 дней.