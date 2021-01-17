У берегов Турции затонул российский сухогруз

Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил изданию, что в районе бедствия была начата операция по спасению членов экипажа, предположительно 15-ти человек. По направлению к месту происшествия выдвинулись катера береговой охраны и Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Уточняется, что поисково-спасательная операция затруднена плохими погодными условиями.

В российском посольстве, сообщает РИА Новости, подтвердили, что по предварительным данным погибших нет.

"Посольство занимается выяснением обстоятельств случившегося и судьбы экипажа", - приводит слова пресс-атташе Ирины Касимовой агентство.