В Черном море у берегов Турции затонул российский сухогруз "Арвин". Как уточняет агентство Anadolu, инцидент произошел у побережья района Инкуму западно-черморской провинции Бартын. По предварительным сведениям, погибших среди членов экипажа нет.
Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил изданию, что в районе бедствия была начата операция по спасению членов экипажа, предположительно 15-ти человек. По направлению к месту происшествия выдвинулись катера береговой охраны и Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Уточняется, что поисково-спасательная операция затруднена плохими погодными условиями.
В российском посольстве, сообщает РИА Новости, подтвердили, что по предварительным данным погибших нет.
"Посольство занимается выяснением обстоятельств случившегося и судьбы экипажа", - приводит слова пресс-атташе Ирины Касимовой агентство.