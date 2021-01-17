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17.01.2021 02:55
Рубрика: Общество

Ученые назвали простой способ снизить артериальное давление

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Растяжка эффективнее ходьбы снижает артериальное давление. Выводы канадских ученых публикует Journal of Physical Activity and Health. В ходе эксперимента его участники пять дней в неделю на протяжении получаса занимались растяжкой либо ходьбой.

Фото: iStock
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Выяснилось, что в первом случае растягиваются не только мышцы, но и все кровеносные сосуды, которые их питают, в том числе и крупные артерии. "А с уменьшением жесткости артерий, снижается и сопротивление кровотоку", - цитирует РИА Новости доктора Фила Чилибека, одного из соавторов работы.

В исследовании участвовали 40 человек, средний возраст которых составил 61 год. Ученые замеряли у них давление до и после эксперимента. Группа испытуемых, которая занималась растяжкой, показала более значительное снижение давления. Что касается тех, кто занимался ходьбой, то у них отмечена ощутимая потеря жировых отложений в районе талии.

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