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17.01.2021 12:45
Рубрика: Власть

Ушел из жизни герой Советского Союза, депутат Госдумы Николай Антошкин

Текст: Татьяна Замахина
После тяжелой болезни в возрасте 78 лет скончался депутат Госдумы, Герой Советского Союза, генерал-полковник Николай Антошкин. Соболезнования родным и близким коллеги выразил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

"Николай Тимофеевич беззаветно служил нашей Родине, - отметил спикер, которого цитирует сайт ГД. - Рискуя собой, спасал жизни людей, ликвидируя последствия аварии в Чернобыле".

Антошкин командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, самолично участвуя в полетах над разрушенным энергоблоком.

В Госдуме, напомнил Володин, Антошкин работал с 2014 года - он был автором многих важных законов. "Николай Тимофеевич пользовался уважением наших граждан, обладал авторитетом среди своих коллег, - добавил председатель Госдумы. - Настойчивый, отзывчивый, всегда помогал кому была необходима помощь и поддержка".

По словам главы фракции "Единая Россия" Сергея Неверова, "для всех, кто знал Николая Тимофеевича, его смерть является невосполнимой утратой". Выражая соболезнования, он отметил, что Антошкин был "замечательным отзывчивым человеком, который искренне сопереживал людям". Как уточнил Неверов в комментарии РИА Новости, его ушедший из жизни коллега болел коронавирусом.

Председатель Комитета Государственной Думы по обороне, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что "ушел из жизни замечательный человек, чей вклад в развитие обороноспособности нашего государства трудно переоценить". "Он прошел непростой жизненный путь. Ему выпало немало испытаний, которые он всегда принимал с достоинством, - сказал Шаманов, выражая соболезнования. - Герой Советского Союза Николай Тимофеевич Антошкин посвятил себя ратному делу, служению Отечеству. Он был профессионалом высочайшего класса, принципиальным и волевым , мужественным, сильным духом человеком".

По словам Шаманова, его государственное и общественное служение Отчизне было примером высокой гражданственности. "Это невосполнимая утрата для родных и близких, для всех нас, - констатировал глава комитета. - Светлая память об Антошкине навсегда сохранится в сердцах его родных, сослуживцев, коллег и друзей".

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