Новости

В Москве продлен "желтый" уровень погодной опасности 23:12
У Парка Горького мужчина провалился под лед 23:01
Le Monde: На регулятор ЕС надавили для утверждения вакцины Pfizer 22:46
Байден в первые дни отменит целую серию скандальных указов Трампа 22:40
Прибывающих в Британию могут принудить к карантину в отелях за свой счет 22:23
Вильфанд предупредил о "нервной погоде" на европейской части России 22:16
"Берлинский пациент" задержан в аэропорту Шереметьево 22:10
От COVID умер осужденный за убийство модели продюсер Фил Спектор 21:03
Овечкин забросил первую шайбу в сезоне, отличившись в игре с "Питтсбургом" 20:57
Проезд по двум мостам через Москву-реку ограничили из-за морозов 20:38
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 26 тыс. военных 20:33
В Москве "КамАЗ" снес трамвай с рельсов 20:13
В аэропорту Шереметьево произошла протечка воды 20:06
Москвичей предупредили о приближающемся "дне холода" 18:57
На МКАД построят новую развязку 18:45
Захарова: Сторонники Трампа интересуются получением гражданства РФ 18:40
Лив Тайлер рассказала, как тяжело переболела коронавирусом в праздники 18:28
В Москве снова закроют станцию метро "Алма-Атинская" 18:23
Опрос: Трамп имеет мощную поддержку среди республиканцев 18:10
Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище 17:57
Египет объявил об открытии новой сокровищницы в некрополе Саккара 17:52
Правоохранители ищут поставщика в Москву 10 млн пар использованных перчаток 17:49
В Буйнакске выписаны 153 госпитализированных из-за отравления водой 17:30
Захарова: Ситуация вокруг выборов в США отразила проблемы западного мира 17:15
В московском метро запустят 44 новых поезда 16:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
17.01.2021 22:05
Рубрика: В мире

Тюрьма для нарушителей карантина

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8358)
В немецкой земле Саксония будут отправлять на принудительную изоляцию тех, кто нарушает карантин или полностью отказывается от его соблюдения. Помещение под эти нужды уже выделено в Дрездене.
В Германии предложили привилегии для привитых от COVID-19

В Германии до конца января действует режим самоизоляции, закрыты все магазины, кроме продуктовых, не работают школы и детские сады, в некоторых частях страны нельзя отдаляться от дома больше, чем на 15 километров. Но ужесточение мер не отразилось на показателях заболеваемости коронавирусом В стране ежедневно выявляют более 10 тысяч заболевших, а в некоторые дни этот показатель увеличивается вдвое. Глава Института Роберта Коха Лотар Вилер сообщил в конце минувшей недели о риске того, что мутации вируса COVID-19 из Британии и Южной Африки усугубят ситуацию в ФРГ. В Саксонии тех, кто не соблюдает карантин, сначала ждет предупреждение, затем штраф, ну а злостных рецидивистов - суд и размещение в центре, охраняемом полицией. Пока на принудительную изоляцию нарушителей решилась только Саксония, но остальные федеральные земли рассматривают возможность соответствующих поправок в законодательство.

В Польше в условиях пандемии также заговорили о заключении, но не в центры изоляции, а в тюрьму. Статья 165 уголовного кодекса предусматривает тюремный срок до восьми лет тем, кто поставил под угрозу здоровье или жизнь группы людей от 10 человек или стал причиной распространения заразного заболевания. А на Каймановых островах - заморской территории Британии - приговорили к двум месяцам лишения свободы студентку из США Скайлар Мэк, которая не захотела соблюдать обязательный двухнедельный карантин.

В мире Европа Германия

Главное сегодня

Интервью с главой Росаккредитации Назарием Скрыпником. Главное
Захарова: Россия открыта к нормальному диалогу с США при Байдене
Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище
У 13 израильтян произошел лицевой паралич после прививки вакциной Pfizer
Шредер: Воссоединение Крыма с Россией вызвано расширением НАТО
В США готовятся к вооруженным выступлениям граждан
Как в разных странах продолжают бороться с пандемией "короны"