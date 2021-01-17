В немецкой земле Саксония будут отправлять на принудительную изоляцию тех, кто нарушает карантин или полностью отказывается от его соблюдения. Помещение под эти нужды уже выделено в Дрездене.

В Германии до конца января действует режим самоизоляции, закрыты все магазины, кроме продуктовых, не работают школы и детские сады, в некоторых частях страны нельзя отдаляться от дома больше, чем на 15 километров. Но ужесточение мер не отразилось на показателях заболеваемости коронавирусом В стране ежедневно выявляют более 10 тысяч заболевших, а в некоторые дни этот показатель увеличивается вдвое. Глава Института Роберта Коха Лотар Вилер сообщил в конце минувшей недели о риске того, что мутации вируса COVID-19 из Британии и Южной Африки усугубят ситуацию в ФРГ. В Саксонии тех, кто не соблюдает карантин, сначала ждет предупреждение, затем штраф, ну а злостных рецидивистов - суд и размещение в центре, охраняемом полицией. Пока на принудительную изоляцию нарушителей решилась только Саксония, но остальные федеральные земли рассматривают возможность соответствующих поправок в законодательство.

В Польше в условиях пандемии также заговорили о заключении, но не в центры изоляции, а в тюрьму. Статья 165 уголовного кодекса предусматривает тюремный срок до восьми лет тем, кто поставил под угрозу здоровье или жизнь группы людей от 10 человек или стал причиной распространения заразного заболевания. А на Каймановых островах - заморской территории Британии - приговорили к двум месяцам лишения свободы студентку из США Скайлар Мэк, которая не захотела соблюдать обязательный двухнедельный карантин.