В Европе заявили о способности "Спутника V" подавить пандемию COVID-19

Создание в России вакцины от коронавируса "Спутника V" стало закономерным результатом исторической цепочки научных разработок советских и российских ученых. Скептицизм и безразличие со стороны западного сообщества является следствием невежества относительно русской научной традиции. Об этом сообщает авторитетное издание Le Diplo.

Автор статьи - Федерико Куско, член руководящего комитета Всемирной федерации научных журналистов, в качестве примера приводит историю создания в 50-х годах вирусологами Анатолием Смородинцевым и Михаилом Чумаковым вакцины от полиомиелита.

"Эта пероральная вакцина-некоторое время известная как "коммунистическая вакцина"- стала предпочтительным оружием против вируса полиомиелита во всем мире. Даже в США, где его использование было разрешено в 1962 году", - пишет обозреватель.

При этом как отмечает автор в это время сверхдержавы угрожали друг другу ядерным оружием, но научное сотрудничество между США и СССР привело "к одному из величайших медицинских достижений ХХ века и спасло бесчисленные жизни".

"На данный момент вакцина "Спутник V" против коронавируса распространяется по всему миру, с прививками в России, Аргентине, Белоруссии и в ближайшее время в Сербии, Венгрии, Венесуэле и Боливии. Возможно, как это произошло с американо-советской вакциной против полиомиелита, за 50 лет никто не вспомнит об этих подозрениях," - говорится в публикации.