В Германии предложили привилегии для привитых от COVID-19

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил наделить привилегиями тех граждан, которые вакцинировались от коронавируса и получили иммунитет. В интервью изданию Bild этот немецкий чиновник, крайне редко высказывающийся на внутриполитические темы, отметил: "Привитые люди должны иметь возможность вновь пользоваться своими основными правами. Они не заболеют, а значит, не потребуется их размещения в палатах интенсивной терапии или подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких".

Он также заявил, что если это произойдет, и в общественных местах, например в кинотеатрах или ресторанах, будут находится только привитые граждане, то никакого ущерба они друг другу нанести не смогут. "Вакцинированным гражданам нужно разрешить ходить в ресторан!" - подытожил глава немецкого МИД.

Маас стал первым членом кабинета Ангелы Меркель, публично поддержавшим идею привилегий для вакцинированных. В то же время в немецком обществе продолжается бурная дискуссия на эту тему. Одни поддерживают идею о привилегиях, полагая, что те, кто получил прививку, более не представляют собой угрозы в плане распространения COVID-19, а потому могут возвращаться к обычной жизни. Другие, напротив, считают, что такое деление приведет к возникновению двухклассового общества, где права немцев будут напрямую зависеть от их здоровья.