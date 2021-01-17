В Индии открыли комплекс памяти убийцы отца нации Махатмы Ганди

В индийском городе Гвалиор, расположенном в 300 километрах к югу от Дели, открыли комплекс памяти убийцы отца нации Махатмы Ганди. 30 января 1948 года Натурами Годзе приблизился к Ганди во время митинга и трижды выстрелил. Ярый сторонник индуистского национализма, Годзе думал, что Ганди предал индийских индусов, согласившись на раздел страны, приведший к созданию Пакистана, и отстаивая права мусульман. В 1949 году Годзе был приговорен к смерти за убийство Ганди.

В последующие десятилетия Годзе широко осуждали как террориста и предателя, убийцу отца Индии. Тем не менее, в последние годы, когда индуистский национализм превратился из непопулярной экстремистской платформы в мейнстрим индийской политики, общественная репутация Годзе неуклонно смещалась с осуждения как предателя на почитание как "неправильно понятого индийского патриота", уточняет The Guardian. "Годзе поступил правильно, убив Ганди", - заявил 53-летний Девендра Пандей, национальный секретарь индуистской националистической организации "Хинду Махасабха", которая установила мемориальный комплекс. Он открыто заявлял, что Индию следует объявить "страной для индуистов по праву", а 200 миллионов ее мусульман должны переехать в Пакистан.

Этот комплекс - лишь одна из многих недавних попыток увековечить и почтить память Годзе. Организация "Хинду Махасабха", созданная в 1906 году, к которой принадлежал Годзе и которая сейчас насчитывает около 750 тысяч членов по всей Индии, воздвигла несколько статуй убийцы отца нации и даже пыталась построить храмы его имени. В городе Пуна в одном из индуистских храмов содержится серебряный сосуд, в котором якобы находится прах Годзе, следуя его предсмертному желанию не рассеивать его, пока Индия и Пакистан не воссоединятся. Храм стал популярным местом паломничества. Видео проповедей экстремистов, прославляющих Годзе, распространились по социальным сетям. Однако по-прежнему существует большое сопротивление прославлению убийцы Ганди. Через два дня после открытия мемориальной библиотеки Годзе на этой неделе ее пришлось закрыть по приказу местного судьи. А члены "Хинду Махасабха" были арестованы за попытки установить мемориалы Годзе и провести церемонии в его честь.