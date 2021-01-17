Совет министров Италии одобрил постановление, усиливающее меры по ограничению пандемии коронавируса по всей стране с 16 января по 5 марта. Также продлен до 30 апреля режим чрезвычайной ситуации. Власти объяснили свое решение "возращением к витку экспансии" вируса, от которого ежедневно умирают от 400 до 600 человек.

Согласно новому декрету, на Апеннинах с 22.00 до 5.00 утра будет и впредь действовать общенациональный комендантский час. Наряду с "красной", "оранжевой" и "желтой" зонами, впервые введена "белая". В последнюю включат регионы с низким уровнем заболеваемости в течение 3 недель подряд. На "белую" зону не будут распространяться правила, действующие в отношении других цветных секторов - она фактически вернется к нормальной жизни, аналогичной той, которая была до чрезвычайной ситуации.

Вне зависимости от цвета в указе подтверждается запрет на передвижение между регионами вплоть до 15 февраля, при этом разрешается перемещаться только по работе, по состоянию здоровья или в других чрезвычайных ситуациях. До этой же даты не смогут, вопреки ожиданиям, открыться и горнолыжные курорты. Останутся закрытыми также бассейны и тренажерные залы, а рестораны и кафе смогут обслуживать клиентов лишь навынос и строго с 5 утра и до 18 часов.