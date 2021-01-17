В городском уезде Наньгун провинции Хэбэй, расположенном недалеко от Пекина, за пять дней была возведена больница на 1500 палат для больных коронавирусом.

Всего в ближайшую неделю таких больниц в Наньгуне должно быть построено шесть, в общей сложности в них будет 6500 палат. Каждая палата имеет площадь 18 квадратных метров и оборудована койкой, обогревателем, туалетом, умывальником и wi-fi. В возведенную больницу уже помещены 800 человек, которые имели контакт с больными коронавирусом. Еще одна больница на три тысячи палат спешно строится в Шицзячжуане, столице провинции Хэбэй. После спада заболеваемости в КНР, продолжавшегося с марта по январь, в настоящее время в стране наблюдается увеличение числа инфицированных. Особенно много случаев выявлено в провинции Хэбэй, которая окружает со всех сторон города центрального подчинения Пекин и Тяньцзинь. В регионе в настоящее время помещено на изоляцию 28 миллионов человек.