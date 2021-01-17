В МГУ - День открытых дверей

Традиционно в середине января главный вуз страны - МГУ им. Ломоносова проводит зимний День открытых дверей. В этом году - впервые полностью в режиме онлайн.

Что ждет абитуриентов сегодня, 17 января, "Российской газете" рассказал в интервью ректор МГУ академик Виктор Садовничий.

- В 12 часов дня начнется общая лекция - я расскажу об истории университета, отвечу на самые частые и волнующие ребят вопросы. А затем, через час или через 40 минут начнутся Дни открытых дверей на факультетах. Деканы расскажут о факультетах, проведут вирутальные экскурсии. Студенты и известные выпускники поделятся впечатлениями о своей учебе.

Для МГУ это уже четвертый виртуальный День открытых дверей.

- Когда мы проводили это мероприятие в онлайн первый раз, переживали, какая будет "явка", - рассказал Виктор Садовничий. - Обычно, когда мы в актовом зале встречались с абитуриентами очно, присутствовало около 3 тысяч ребят: в зале 2 тысячи, и больше 1 тысячи в других аудиториях. На первом дне открытых дверей в онлайн было около 20 тысяч слушателей!

Для иностранных абитуриентов День открытых дверей состоится 28 февраля. Будут отдельные трансляции на английском, немецком, французском, китайском языках.

- День открытых дверей - приглашение в Московский университет, будет очень интересный рассказ и о новых программах, в том числе научных школах, и о других направлениям развития, о нашей научной Долине, например, - отметил Садовничий.

Подключиться к трансляции можно на специальном сайте openday.msu.ru - здесь пройдёт лекция ректора и онлайн-конференции факультетов.

А в сообществе ТикТок ученые в прямом эфире прочитают лекции школьникам.

Полностью интервью ректора МГУ Виктора Садовничего - в ближайших выпусках "РГ".