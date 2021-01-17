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Рубрика: Власть

Волна третьей будет

Гайдаровский форум: главное
Текст: Ирина Алпатова, Алексей Дуэль, Роман Маркелов, Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8358)
В Москве завершился Гайдаровский форум, посвященный жизни после пандемии.
Эльвира Набиуллина считает авантюрой отрицательные процентные ставки, которые есть во многих развитых странах. Фото: Гавриил Григоров/Фотохост-агентство ТАСС Эльвира Набиуллина считает авантюрой отрицательные процентные ставки, которые есть во многих развитых странах. Фото: Гавриил Григоров/Фотохост-агентство ТАСС
Эльвира Набиуллина считает авантюрой отрицательные процентные ставки, которые есть во многих развитых странах. Фото: Гавриил Григоров/Фотохост-агентство ТАСС

Текущий год не будет намного легче 2020 года, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. "Идет третья волна пандемии, и, возможно, она будет не слабее второй как минимум, - сказал он, обращая внимание на происходящее в Европе. - Может быть и больше. Поэтому расслабиться не удастся, и благоприятного режима не будет".

Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС
О чем рассказали участники Гайдаровского форума

В этом году минцифры планирует в нескольких регионах запустить эксперимент по использованию мобильного приложения вместо водительских прав, рассказал замминистра Олег Качанов. "Мы проработали и согласовали с коллегами из МВД приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах. Инспекторов снабдят специальными считывающими устройствами", - сказал он.

Банк России относится с осторожностью к проводимой рядом стран политике отрицательных ставок, скупки активов и "бесконечного дефицита", для России она была бы авантюрой, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Прошлый год показал, что многие страны чересчур легко относились к нетрадиционным инструментам - увеличивали долг, глобальный долг государственный 100% ВВП, когда вы такое видели? Увеличили долги, дефициты бюджета. И им действительно будет крайне сложно выйти из этой ситуации", - согласился министр финансов Антон Силуанов.

Россиян ожидает рост заработных плат, однако он может быть неравномерным, в более выгодном положении окажутся сотрудники крупных компаний и занятые в инновационных отраслях экономики. Такой прогноз высказала замминистра экономического развития Полина Крючкова.

Можно уверенно сказать, что ввод жилья по итогам 2020 года будет не ниже, чем в 2019 году, когда было построено 82 млн кв. м, сказал вице-премьер Марат Хуснуллин. В апреле-мае ввод жилья упал на 15%, ипотека - на 18%, но позже объемы удалось наверстать. Если бы ввод жилья заметно снизился, отметил Хуснуллин, появилось бы много обманутых дольщиков, а несколько миллионов человек, занятых в строительной отрасли остались бы без работы.

Сейчас в стране строится 154 млн кв. м многоквартирных домов, рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. И хотя в России более тысячи городов, 75% жилья, по данным ДОМ.РФ, строится в 20 крупнейших агломерациях, 64% - в 10 крупнейших. Это, по мнению заместителя гендиректора ДОМ.РФ Дениса Филиппова, показывает, насколько важно заниматься развитием агломераций.

Власть Позиция Гайдаровский форум Пандемия коронавируса COVID-19

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