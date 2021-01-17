Текущий год не будет намного легче 2020 года, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. "Идет третья волна пандемии, и, возможно, она будет не слабее второй как минимум, - сказал он, обращая внимание на происходящее в Европе. - Может быть и больше. Поэтому расслабиться не удастся, и благоприятного режима не будет".
В этом году минцифры планирует в нескольких регионах запустить эксперимент по использованию мобильного приложения вместо водительских прав, рассказал замминистра Олег Качанов. "Мы проработали и согласовали с коллегами из МВД приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах. Инспекторов снабдят специальными считывающими устройствами", - сказал он.
Банк России относится с осторожностью к проводимой рядом стран политике отрицательных ставок, скупки активов и "бесконечного дефицита", для России она была бы авантюрой, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Прошлый год показал, что многие страны чересчур легко относились к нетрадиционным инструментам - увеличивали долг, глобальный долг государственный 100% ВВП, когда вы такое видели? Увеличили долги, дефициты бюджета. И им действительно будет крайне сложно выйти из этой ситуации", - согласился министр финансов Антон Силуанов.
Россиян ожидает рост заработных плат, однако он может быть неравномерным, в более выгодном положении окажутся сотрудники крупных компаний и занятые в инновационных отраслях экономики. Такой прогноз высказала замминистра экономического развития Полина Крючкова.
Можно уверенно сказать, что ввод жилья по итогам 2020 года будет не ниже, чем в 2019 году, когда было построено 82 млн кв. м, сказал вице-премьер Марат Хуснуллин. В апреле-мае ввод жилья упал на 15%, ипотека - на 18%, но позже объемы удалось наверстать. Если бы ввод жилья заметно снизился, отметил Хуснуллин, появилось бы много обманутых дольщиков, а несколько миллионов человек, занятых в строительной отрасли остались бы без работы.
Сейчас в стране строится 154 млн кв. м многоквартирных домов, рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. И хотя в России более тысячи городов, 75% жилья, по данным ДОМ.РФ, строится в 20 крупнейших агломерациях, 64% - в 10 крупнейших. Это, по мнению заместителя гендиректора ДОМ.РФ Дениса Филиппова, показывает, насколько важно заниматься развитием агломераций.