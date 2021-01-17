В Москве завершился Гайдаровский форум, посвященный жизни после пандемии.

Текущий год не будет намного легче 2020 года, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. "Идет третья волна пандемии, и, возможно, она будет не слабее второй как минимум, - сказал он, обращая внимание на происходящее в Европе. - Может быть и больше. Поэтому расслабиться не удастся, и благоприятного режима не будет".

В этом году минцифры планирует в нескольких регионах запустить эксперимент по использованию мобильного приложения вместо водительских прав, рассказал замминистра Олег Качанов. "Мы проработали и согласовали с коллегами из МВД приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах. Инспекторов снабдят специальными считывающими устройствами", - сказал он.

Банк России относится с осторожностью к проводимой рядом стран политике отрицательных ставок, скупки активов и "бесконечного дефицита", для России она была бы авантюрой, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Прошлый год показал, что многие страны чересчур легко относились к нетрадиционным инструментам - увеличивали долг, глобальный долг государственный 100% ВВП, когда вы такое видели? Увеличили долги, дефициты бюджета. И им действительно будет крайне сложно выйти из этой ситуации", - согласился министр финансов Антон Силуанов.

Россиян ожидает рост заработных плат, однако он может быть неравномерным, в более выгодном положении окажутся сотрудники крупных компаний и занятые в инновационных отраслях экономики. Такой прогноз высказала замминистра экономического развития Полина Крючкова.

Можно уверенно сказать, что ввод жилья по итогам 2020 года будет не ниже, чем в 2019 году, когда было построено 82 млн кв. м, сказал вице-премьер Марат Хуснуллин. В апреле-мае ввод жилья упал на 15%, ипотека - на 18%, но позже объемы удалось наверстать. Если бы ввод жилья заметно снизился, отметил Хуснуллин, появилось бы много обманутых дольщиков, а несколько миллионов человек, занятых в строительной отрасли остались бы без работы.

Сейчас в стране строится 154 млн кв. м многоквартирных домов, рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. И хотя в России более тысячи городов, 75% жилья, по данным ДОМ.РФ, строится в 20 крупнейших агломерациях, 64% - в 10 крупнейших. Это, по мнению заместителя гендиректора ДОМ.РФ Дениса Филиппова, показывает, насколько важно заниматься развитием агломераций.