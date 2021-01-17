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17.01.2021 09:00
Рубрика: Общество

В России появятся органы по валидации и верификации парниковых газов

Текст: Игорь Зубков
В национальной системе аккредитации появятся два новых вида аккредитованных лиц, рассказал глава Росаккредитации Назарий Скрыпник в интервью "Российской газете".
Фото: Росаккредитация
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"Это медицинские лаборатории, которым будет предоставлен выбор государственных стандартов при аккредитации, - рассказал он. - Их выделение в отдельную категорию аккредитованных лиц соответствует международной практике. И надеемся, уже в этом году появятся органы по валидации и верификации парниковых газов. Их работа позволит реализовывать климатические проекты по сокращению вредных выбросов в атмосферу и увеличению поглощения парниковых газов. Начало аккредитации в этой сфере также важно для имиджа России на международном уровне".

Планируется, что в России будет принят закон о государственном регулировании выбросов парниковых газов и создана система учета, регистрации, выпуска в обращение и зачета результатов климатических проектов.

Полностью интервью с руководителем Росаккредитации Назарием Скрыпником читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

Общество Экология Правительство Минэкономразвития Росаккредитация

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