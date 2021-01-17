В России появятся органы по валидации и верификации парниковых газов

В национальной системе аккредитации появятся два новых вида аккредитованных лиц, рассказал глава Росаккредитации Назарий Скрыпник в интервью "Российской газете".

"Это медицинские лаборатории, которым будет предоставлен выбор государственных стандартов при аккредитации, - рассказал он. - Их выделение в отдельную категорию аккредитованных лиц соответствует международной практике. И надеемся, уже в этом году появятся органы по валидации и верификации парниковых газов. Их работа позволит реализовывать климатические проекты по сокращению вредных выбросов в атмосферу и увеличению поглощения парниковых газов. Начало аккредитации в этой сфере также важно для имиджа России на международном уровне".

Планируется, что в России будет принят закон о государственном регулировании выбросов парниковых газов и создана система учета, регистрации, выпуска в обращение и зачета результатов климатических проектов.

Полностью интервью с руководителем Росаккредитации Назарием Скрыпником читайте в ближайших номерах "Российской газеты".