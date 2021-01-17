Важные новости из Китая определят движение курсов доллара и евро

Последний торговый день этой недели на валютной бирже стал для рубля не очень удачным. Что особенно обидно, поскольку в новом году он стартовал достаточно успешно.

Специально для "Российской газеты Марк Гойхман, главный аналитик ТелеТрейд, назвал главные факторы движения для российской валюты на следующей неделе. И назвал диапазон его курсов к доллару и евро:

- Прошедшая неделя в целом стала относительно позитивна для рубля. Он укреплялся под воздействием типичных для этого внешних факторов. Инвесторы, поясняет эксперт, были сосредоточены на осторожном оптимизме.

Он связан с началом широкого внедрения вакцинации в ведущих странах, а также с перспективами масштабных финансовых стимулов в США после победы Байдена и демократической партии в Конгрессе. Это поддерживало рост рисковых активов, включая нефть и рубль. Однако направленность такого влияния на следующей неделе способна поменяться, предупреждает эксперт.

Уже в эту пятницу позитивные настроения, устремленные в будущее, столкнулись с жесткими реалиями настоящего. Пока число зараженных коронавирусом только увеличивается в мире, возникают новые штаммы в различных странах, условия локаутов не ослабевают. На таком фоне котировки Brent, поднимавшиеся в течение недели к 57,4 доллара за баррель, опустились 15 января к 55 долларам. Рубль частично потерял достижения последних дней, закончив неделю на рубеже 73,6 за доллар.

Такие относительно пессимистичные настроения могут продолжиться и на следующей неделе. Внутренним негативным фактором для курса может стать возврат Минфина РФ после девятимесячного перерыва к покупке валюты в рамках бюджетного правила. Ежедневно с 15 января по 4 февраля на эти цели будет направляться 7,1 миллиарда рублей.

В понедельник на ситуацию могут повлиять и важные данные из Китая по ВВП за четвертый квартал, а также по промпроизводству в декабре. Динамика экономики Поднебесной выступает как некий индикатор восстановления деловой активности в мире. Предполагается улучшение показателей, что поддержало бы оптимизм и рисковые активы, включая рубль. Диапазон его вероятного курса в начале недели на данный момент видится таким: 73,1-74 рубля за доллар и 88,4-89,4 рубля за евро.

А что потом? Далее очень значимые события в экономическом календаре недели не запланированы. Тем не менее, на евро могут воздействовать данные об инфляции в еврозоне 20 января и заседание Европейского ЦБ 21 января. Особенность последних дней - ослабление евро против доллара, что выступает фактором снижения европейской валюты и к рублю.

Но в случае, если на рынках будет превалировать негатив, то и евро способен подняться к российской валюте. Предполагаемый актуальный диапазон на ближайшие дни по этой паре: 88-90,7 рубля за евро.

На доллар воздействие могут оказать данные по индексам деловой активности и продажах жилья в США, а также по запасам нефти, выходящие 22 января. Наиболее вероятный коридор движения курса на неделю: 72,8-74,7 рубля за доллар.