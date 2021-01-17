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Рубрика: В мире

Во Франции противники 5G подожгли 230-метровую вышку

Текст: Андрей Васильев

Во Франции противники сети 5G подожгли 230-метровую вышку, расположенную в Карсе, недалеко от Лиможа, департамент Верхняя Вьенна. Ее тушили несколько пожарных бригад в составе двадцати человек. В итоге в Лиможе и его пригородах около полутора миллиона жителей временно остались без связи, радио и телевидения, сообщает Le Figaro. Два соседних объекта также были охвачены огнем, в том числе антенна мобильного оператора Orange, которая повлияла на работу телекоммуникационных служб нескольких ведомств. Несколько тысяч телезрителей лишились просмотра, отмечает France 3.

Фото: iStock
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Ответственность за поджог взяла на себя ранее неизвестная группа. В местное издание Le Populaire du Centre вскоре пришло письмо по электронной почте от группы, называющей себя "Комитетом за отмену 5G". Авторы письма заявили, что видят в этой технологии угрозу будущему мира и будут воевать с ней доступными способами. Они назвали разрушение башни операцией "за шум ветра и пение птиц".

В прокуратуре Лиможа уточнили, что подожженная вышка на самом деле не использовалась для связи 5G. Тем не менее, ее ремонт займет несколько дней, а это означает, что клиенты телекоммуникационных компаний TDF и Orange, которые тем временем собираются судиться с группой поджигателей, получат доступ к услугам не ранее середины следующей недели.

Во Франции и ведущих странах Евросоюза за последний год произошли десятки связанных с вышками 5G инцидентов - нападений и поджогов. Их связывают с конспирологическими теориями о якобы связи коронавируса и систем 5G с планами неких тайных сил чипизации населения планеты. Согласно отчету Центральной территориальной разведывательной службы (французской контрразведки), часть акций приписывается анархистским или ультралевым группам. Другие являются участниками конспиративных движений против 5G. В сентябре двое французов были приговорены к трем и четырем годам лишения свободы за то, что сожгли вышку в Джуре.

В мире Европа Франция

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