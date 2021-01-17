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17.01.2021 20:30
Рубрика: Общество

Бьют по паспорту

ВОЗ не требует вводить обязательные прививки для зарубежных поездок
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8358)
ВОЗ возражает против введения обязательных паспортов иммунизации для путешественников.
У нас прививки от COVID-19 делают только российскими вакцинами. Фото: Александр Корольков/РГ У нас прививки от COVID-19 делают только российскими вакцинами. Фото: Александр Корольков/РГ
У нас прививки от COVID-19 делают только российскими вакцинами. Фото: Александр Корольков/РГ

К вакцинации присоединились пока лишь около 30 стран, быстро сделать прививки большинству населения не получится. К тому же, еще предстоит понять, насколько надежно защищают разные вакцины, говорили эксперты комитета по чрезвычайной ситуации ВОЗ.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Вакцин пока не хватает, в основном, прививают ограниченные группы - медиков, пожилых. Исключений не много - США (причем не все штаты), Израиль, Россия, где прививки делают более массово. Что касается туристов, перед поездкой, говорят в ВОЗ, нужно уточнить правила въезда в конкретную страну. "Подтверждение вакцинации может быть важным на индивидуальном уровне и для секторов, отличных от здравоохранения, в соответствии с существующими национальными правовыми рамками", - пояснили "РГ" в Европейском бюро ВОЗ. Правительства стран вправе вводить ограничения и для населения (например, сделать прививку условием для поступления в школу), и для въезжающих. Так, на днях на Сейшелах объявили свободный въезд привитым туристам. Остальные должны сдавать тесты.

В России вакцинируют "Спутником V" и "ЭпиВакКороной". На подходе и третья вакцина- от ФГНЦ им. Чумакова РАН. А вот сделать прививку импортным препаратом в ближайшее время не получится. О такой возможности сообщили недавно в частной клинике "Хадасса Москва" - там планировали закупить вакцину Pfizer. Но позже выяснилось - хотя клиника входит в Международный медицинский кластер и имеет право использовать лекарства еще до их регистрации в России, этого для приобретения зарубежной вакцины недостаточно. Росздравнадзор предупредил: ввозить и применять в России можно только зарегистрированные препараты.

В результате клиника приостановила переговоры с Pfizer и планирует начать прививать своих пациентов вакциной "Спутник V".

Кстати

Вакцину от коронавируса Центра имени Чумакова РАН введут в гражданский оборот в марте, сообщил замдиректора центра Константин Чернов в интервью на телеканале "Россия 1". Ранее глава ФГНЦ имени Чумакова , член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов рассказал в интервью "РГ", что вакцина имеет важное преимущество: при производстве несложно изменить ее состав, если вирус заметно мутирует. В этом случае технология позволяет продолжить производство, поменяв штамм коронавируса.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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