Выявлением "липовых" сертификатов займется искусственный интеллект

Росаккредитация планирует использовать искусственный интеллект для выявления случаев, когда на товар выдается сертификат без лабораторных испытаний, рассказал руководитель ведомства Назарий Скрыпник в интервью "Российской газете".

По его словам, по разным признакам можно сделать вывод, что испытания проведены не в полном объеме или с нарушениями.

"Например, детская игрушка должна испытываться не менее пяти дней, а испытания по факту длились сутки, - сказал он. - Бывают случаи, когда различные товары испытывались на одном и том же оборудовании, конструкция которого и технология испытаний при этом не позволяют это сделать. Если лаборатория не имела права испытывать конкретный товар, то есть протокол сделан некомпетентными людьми. Это также одно из оснований признания сертификата недействительным".

В информационную систему Росаккредитации ежегодно поступают данные о 20 млн протоколов испытаний. "С учетом масштабов нашей страны для автоматизации поиска отклонений эффективно применять искусственный интеллект, - отметил глава Росаккредитации. - Можно рассчитать средние сроки испытаний, например, детской игрушки, и сравнить с ними данные из загружаемых в систему новых протоколов. Вопрос только в том, как научить искусственный интеллект правильно распознавать протокол, для которого нет определенной формы".

Росаккредитация планирует установить более четкие требования к протоколам испытаний в рамках рабочей группы по цифровизации в Совете руководителей органов по аккредитации ЕАЭС. "Дальше перейдем к электронной форме протоколов, к их автоматической выгрузке в нашу систему и анализу, - рассказал Назарий Скрыпник. - Это часть проекта по созданию электронного архива деятельности аккредитованных лиц".

Полностью интервью с руководителем Росаккредитации Назарием Скрыпником читайте в ближайших номерах "Российской газеты"