Выявлением "липовых" сертификатов займется искусственный интеллект

Новости

В многоквартирном доме в Ленобласти вспыхнул пожар 05:27
СМИ: Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 56 человек 04:56
На юг Западной Сибири пришло аномальное тепло 04:27
Российские военные провели гуманитарную акцию в Алеппо 03:54
Ученые назвали простой способ снизить артериальное давление 02:55
Мужчину арестовали у Капитолия с пистолетами и 509 патронами 02:29
Евросоюз намерен бросить вызов господству доллара 01:24
Движение на МКАД полностью восстановили 01:01
Во Франции противники 5G подожгли 230-метровую вышку 00:34
Британец предложил властям 70 млн долларов за разрешение раскопать свалку 00:25
Застрявшие фуры снова остановили МКАД 00:15
Столб пепла и дыма на острове Ява поднялся на высоту почти 6 километров 16.01.2021
В Нью-Йорке сожгли исторический дом Церкви сатаны 16.01.2021
МКАД освободили от застрявших фур 16.01.2021
Сборная России по гандболу вышла в основной раунд чемпионата мира 16.01.2021
В Шереметьево пилоты посадили самолет со сломанным шасси 16.01.2021
Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети 16.01.2021
"Дюна", "Матрица", "Том и Джерри": WB выложила трейлер своих премьер 16.01.2021
Полиция блокировала главный терминал аэропорта во Франкфурта 16.01.2021
"Спартак" объявил о подписании долгосрочного контракта с Хендриксом 16.01.2021
В Москве совершен погром в Stalin Doner 16.01.2021
В Россию вылетят 17 спецрейсов с задержавшимися в Германии специалистами 16.01.2021
За сутки в Вооруженных силах вылечился от коронавируса 151 военнослужащий 16.01.2021
Застрявшие фуры остановили МКАД 16.01.2021
Под Ярославлем открылся этап Кубка мира по фристайлу 16.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
17.01.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Выявлением "липовых" сертификатов займется искусственный интеллект

Текст: Игорь Зубков
Росаккредитация планирует использовать искусственный интеллект для выявления случаев, когда на товар выдается сертификат без лабораторных испытаний, рассказал руководитель ведомства Назарий Скрыпник в интервью "Российской газете".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По его словам, по разным признакам можно сделать вывод, что испытания проведены не в полном объеме или с нарушениями.

Фото: Росаккредитация.
Сертификат на товар можно проверить через приложение "Честный знак"

"Например, детская игрушка должна испытываться не менее пяти дней, а испытания по факту длились сутки, - сказал он. - Бывают случаи, когда различные товары испытывались на одном и том же оборудовании, конструкция которого и технология испытаний при этом не позволяют это сделать. Если лаборатория не имела права испытывать конкретный товар, то есть протокол сделан некомпетентными людьми. Это также одно из оснований признания сертификата недействительным".

В информационную систему Росаккредитации ежегодно поступают данные о 20 млн протоколов испытаний. "С учетом масштабов нашей страны для автоматизации поиска отклонений эффективно применять искусственный интеллект, - отметил глава Росаккредитации. - Можно рассчитать средние сроки испытаний, например, детской игрушки, и сравнить с ними данные из загружаемых в систему новых протоколов. Вопрос только в том, как научить искусственный интеллект правильно распознавать протокол, для которого нет определенной формы".

Росаккредитация планирует установить более четкие требования к протоколам испытаний в рамках рабочей группы по цифровизации в Совете руководителей органов по аккредитации ЕАЭС. "Дальше перейдем к электронной форме протоколов, к их автоматической выгрузке в нашу систему и анализу, - рассказал Назарий Скрыпник. - Это часть проекта по созданию электронного архива деятельности аккредитованных лиц".

Полностью интервью с руководителем Росаккредитации Назарием Скрыпником читайте в ближайших номерах "Российской газеты"

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росаккредитация

Главное сегодня

Фото: в Аргентину доставлена вторая партия "Спутник V"
Германия назвала возможную преграду для достройки "Северного потока-2"
Летчики Северного флота заступили на охрану госграницы России в Арктике
Байден выдвинул Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам
Нурмагомедов допустил возвращение в UFC
Гаражная амнистия может стать бесплатной для россиян
Как извлечь прибыль из накопленных 100 тысяч рублей