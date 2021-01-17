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17.01.2021 22:17
Рубрика: Культура

С кубинским приветом

Вышли альбомы "Браво" и Los Havtanos
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8358)
Новинки у популярных артистов выходят теперь нечасто. То студии на карантине, то технический персонал или музыканты болеют, да и показывать новинки выгоднее, когда можно сразу же поехать на гастроли. Вот звездам и не до альбомов. Но "Браво" поступили иначе...
Евгений Хавтан всегда с надеждой смотрит в будущее и редко когда оглядывается назад. Фото: РИА Новости Евгений Хавтан всегда с надеждой смотрит в будущее и редко когда оглядывается назад. Фото: РИА Новости
Евгений Хавтан всегда с надеждой смотрит в будущее и редко когда оглядывается назад. Фото: РИА Новости

Мало кто знал или помнил о том, что у легендарной группы есть две фонограммы с лаконичными названиями "Браво-1" и "Браво-2". Аналоговый, аутентичный звук начала 80-х, все ранние хиты, записанные с невероятным напором и энтузиазмом, восхитительно звонкая и лихая вокальная удаль солистки Жанны Агузаровой. Песня "Як", которая потом не выходила ни на одном диске, не переиздавалась в "цифре" и осталась только на дебютном магнитоальбоме "Браво-1". И еще один малоизвестный с тех пор хит - "Пиранья", уже на "Браво-2"... Впрочем, история этих двух релизов из шести и семи песен, выпущенная теперь под одной обложкой "Браво 1984 - 1985", не менее интересна, чем сами диски. Первый из них был записан подпольно в московском ДК "Мосэнерготехпром", в конце 1984-го, второй - год спустя, на втором этаже здания МИД, причем группе бескорыстно помогал известный впоследствии политик.

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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Как все это могло случиться? Ненадолго в распоряжении "Браво" оказалось два фирменных пленочных магнитофона. Редкое по тем временам дефицита профессиональной техники счастье... И ведь успели же, зазвучали отважно, бесшабашно, сочно! Все до сих пор топовые хиты: "Желтые ботинки", "Верю я", "Ленинградский рок-н-ролл", "Кошки"...

Почему бессменный лидер группы Евгений Хавтан выпустил эти хиты на CD (очевидно, можно ждать и "винил") только сейчас?! Наверное, музыканты не верили, что удастся так качественно восстановить пленки, как это сделал саунд-режиссер и реставратор Евгений Гапеев. А еще, как показалось обозревателю "РГ" за все наши встречи, лидер "Браво" больше любит думать о настоящем и будущем, чем вспоминать. Хотя все-таки рассказал теперь "мемуар" о том, что "ввиду полного отсутствия у музыкантов опыта в звукозаписи цели формулировались крайне противоречиво". И "за эти несколько часов, страшно споря, все чуть не разругались на почве нюансов звучания...".

Вот и выпустив эти записи под обложкой "Браво" 1984-1985", он снова занят поисками новой музыки и звука. Хавтану всегда нравились зажигательные ритмы, причем не только рок-н-ролл, но и сальса, румба, фламенко. Около трех лет назад он познакомился с кубинскими музыкантами, пригласил вокалистку Яну Блиндер и создал проект Los Havtanos. Теперь у него вышел дебютный диск "Иди ко мне". Есть в нем и новые песни, и латино-версия давнего хита "Браво" - "Чудесная страна". Драйв, позитив, солнечная расслабленность, красивые мелодии. Может быть, этой пластинки - для кого-то и согревающей и спасительной - нам тоже очень не хватало этой студеной зимой...

Прямая речь

Евгений Хавтан:

- Накануне общего апокалипсиса, который мы наблюдаем сегодня своими глазами, мне захотелось сделать альбом про музыку, ритм, мелодию и любовь...

Культура Музыка Музыка с Александром Алексеевым

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