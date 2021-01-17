За сутки в России подтверждено 23 586 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 23 586 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,1% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 4012

2 Санкт-Петербург 3316

3 Московская область 1426

4 Нижегородская область 484

5 Свердловская область 395

6 Ростовская область 394

7 Воронежская область 387

8 Красноярский край 320

9 Вологодская область 312

10 Республика Крым 311

11 Челябинская область 301

12 Хабаровский край 300

13 Пермский край 296

14 Республика Карелия 293

15 Самарская область 287

16 Архангельская область 275

17 Псковская область 271

18 Волгоградская область 264

19 Иркутская область 259

20 Саратовская область 252

21 Мурманская область 247

22 Ульяновская область 247

23 Омская область 245

24 Приморский край 237

25 Ставропольский край 237

26 Кировская область 232

27 Пензенская область 228

28 Ленинградская область 228

29 Забайкальский край 227

30 Ханты-Мансийский автономный округ 226

31 Тверская область 224

32 Калининградская область 218

33 Брянская область 201

34 Тульская область 201

35 Краснодарский край 198

36 Алтайский край 197

37 Республика Коми 196

38 Удмуртская Республика 194

39 Ярославская область 190

40 Новгородская область 185

41 Астраханская область 185

42 Белгородская область 183

43 Курская область 181

44 Орловская область 180

45 Ивановская область 178

46 Оренбургская область 173

47 Смоленская область 171

48 Республика Башкортостан 167

49 Республика Саха (Якутия) 166

50 Калужская область 165

51 Тюменская область 163

52 Владимирская область 160

53 Республика Дагестан 160

54 Тамбовская область 159

55 Республика Бурятия 154

56 Липецкая область 152

57 Новосибирская область 142

58 Сахалинская область 130

59 Амурская область 120

60 Рязанская область 120

61 Республика Хакасия 117

62 Томская область 117

63 Ямало-Ненецкий автономный округ 113

64 Кемеровская область 113

65 Курганская область 112

66 Республика Чувашия 112

67 Севастополь 97

68 Кабардино-Балкарская Республика 97

69 Республика Татарстан 97

70 Республика Алтай 90

71 Республика Калмыкия 85

72 Костромская область 85

73 Республика Мордовия 83

74 Республика Северная Осетия-Алания 82

75 Карачаево-Черкесская Республика 79

76 Камчатский край 74

77 Республика Адыгея 67

78 Чеченская Республика 65

79 Республика Ингушетия 53

80 Республика Марий Эл 48

81 Магаданская область 31

82 Республика Тыва 29

83 Еврейская автономная область 11

84 Ненецкий автономный округ 6

85 Чукотский автономный округ 1 Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 568 209 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва, Чукотский автономный округ 0,2%

2. Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ 0,3%

3. Магаданская область, Республика Ингушетия, Томская область, Кемеровская область 0,4% За последние сутки подтверждено 481 смертей: Москва 67 Санкт-Петербург 59 Московская область 27 Воронежская область 20 Красноярский край 20 Краснодарский край 19 Свердловская область 16 Нижегородская область 15 Алтайский край 15 Ростовская область 11 Вологодская область 10 Республика Чувашия 10 Иркутская область 10 Ивановская область 9 Пермский край 9 Республика Крым 8 Челябинская область 8 Смоленская область 7 Мурманская область 7 Ставропольский край 7 Новосибирская область 7 Омская область 7 Республика Саха (Якутия) 7 Севастополь 6 Приморский край 6 Тульская область 5 Астраханская область 5 Республика Хакасия 5 Владимирская область 4 Республика Коми 4 Ленинградская область 4 Волгоградская область 4 Республика Татарстан 4 Удмуртская Республика 4 Белгородская область 3 Тамбовская область 3 Республика Дагестан 3 Саратовская область 3 Тюменская область 3 Ханты-Мансийский автономный округ 3 Забайкальский край 3 Амурская область 3 Курская область 2 Липецкая область 2 Орловская область 2 Рязанская область 2 Республика Карелия 2 Кабардино-Балкарская Республика 2 Республика Мордовия 2 Самарская область 2 Хабаровский край 2 Еврейская автономная область 2 Ярославская область 1 Республика Калмыкия 1 Республика Ингушетия 1 Чеченская Республика 1 Республика Башкортостан 1 Кировская область 1 Оренбургская область 1 Пензенская область 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 Кемеровская область 1 Республика Бурятия 1 За весь период пандемии по России умерло 65 566 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 440 человек: Москва 4612 Санкт-Петербург 3072 Московская область 1316 Нижегородская область 499 Воронежская область 481 Свердловская область 400 Брянская область 387 Челябинская область 379 Ростовская область 378 Архангельская область 371 Красноярский край 370 Республика Хакасия 369 Хабаровский край 352 Пермский край 341 Республика Карелия 317 Вологодская область 289 Самарская область 284 Саратовская область 278 Ханты-Мансийский автономный округ 257 Иркутская область 254 Краснодарский край 253 Республика Коми 251 Волгоградская область 250 Тверская область 241 Ульяновская область 241 Омская область 241 Кировская область 229 Ямало-Ненецкий автономный округ 227 Липецкая область 214 Томская область 214 Мурманская область 211 Тульская область 207 Калининградская область 206 Ленинградская область 197 Удмуртская Республика 190 Курская область 178 Орловская область 177 Чеченская Республика 173 Тамбовская область 169 Ярославская область 169 Приморский край 167 Калужская область 161 Республика Дагестан 160 Тюменская область 160 Оренбургская область 158 Кемеровская область 158 Сахалинская область 156 Владимирская область 153 Пензенская область 152 Республика Бурятия 150 Новгородская область 143 Смоленская область 129 Кабардино-Балкарская Республика 129 Забайкальский край 128 Ставропольский край 127 Республика Башкортостан 125 Амурская область 124 Рязанская область 118 Псковская область 115 Курганская область 107 Новосибирская область 101 Севастополь 95 Республика Чувашия 89 Алтайский край 81 Республика Северная Осетия - Алания 78 Республика Саха (Якутия) 78 Республика Мордовия 72 Астраханская область 71 Камчатский край 71 Карачаево-Черкесская Республика 70 Республика Алтай 69 Республика Татарстан 63 Республика Крым 62 Республика Адыгея 52 Белгородская область 48 Ивановская область 46 Республика Марий Эл 45 Республика Калмыкия 44 Республика Ингушетия 40 Магаданская область 30 Республика Тыва 25 Костромская область 21 Еврейская автономная область 20 Ненецкий автономный округ 5 За весь период выписано по выздоровлении по России 2 960 431 пациентов. Ученый предсказал спад коронавируса в 2021 году