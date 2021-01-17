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17.01.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 23 586 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России подтверждено 23 586 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,1% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 4012
  • 2 Санкт-Петербург 3316
  • 3 Московская область 1426
  • 4 Нижегородская область 484
  • 5 Свердловская область 395
  • 6 Ростовская область 394
  • 7 Воронежская область 387
  • 8 Красноярский край 320
  • 9 Вологодская область 312
  • 10 Республика Крым 311
  • 11 Челябинская область 301
  • 12 Хабаровский край 300
  • 13 Пермский край 296
  • 14 Республика Карелия 293
  • 15 Самарская область 287
  • 16 Архангельская область 275
  • 17 Псковская область 271
  • 18 Волгоградская область 264
  • 19 Иркутская область 259
  • 20 Саратовская область 252
  • 21 Мурманская область 247
  • 22 Ульяновская область 247
  • 23 Омская область 245
  • 24 Приморский край 237
  • 25 Ставропольский край 237
  • 26 Кировская область 232
  • 27 Пензенская область 228
  • 28 Ленинградская область 228
  • 29 Забайкальский край 227
  • 30 Ханты-Мансийский автономный округ 226
  • 31 Тверская область 224
  • 32 Калининградская область 218
  • 33 Брянская область 201
  • 34 Тульская область 201
  • 35 Краснодарский край 198
  • 36 Алтайский край 197
  • 37 Республика Коми 196
  • 38 Удмуртская Республика 194
  • 39 Ярославская область 190
  • 40 Новгородская область 185
  • 41 Астраханская область 185
  • 42 Белгородская область 183
  • 43 Курская область 181
  • 44 Орловская область 180
  • 45 Ивановская область 178
  • 46 Оренбургская область 173
  • 47 Смоленская область 171
  • 48 Республика Башкортостан 167
  • 49 Республика Саха (Якутия) 166
  • 50 Калужская область 165
  • 51 Тюменская область 163
  • 52 Владимирская область 160
  • 53 Республика Дагестан 160
  • 54 Тамбовская область 159
  • 55 Республика Бурятия 154
  • 56 Липецкая область 152
  • 57 Новосибирская область 142
  • 58 Сахалинская область 130
  • 59 Амурская область 120
  • 60 Рязанская область 120
  • 61 Республика Хакасия 117
  • 62 Томская область 117
  • 63 Ямало-Ненецкий автономный округ 113
  • 64 Кемеровская область 113
  • 65 Курганская область 112
  • 66 Республика Чувашия 112
  • 67 Севастополь 97
  • 68 Кабардино-Балкарская Республика 97
  • 69 Республика Татарстан 97
  • 70 Республика Алтай 90
  • 71 Республика Калмыкия 85
  • 72 Костромская область 85
  • 73 Республика Мордовия 83
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 82
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 79
  • 76 Камчатский край 74
  • 77 Республика Адыгея 67
  • 78 Чеченская Республика 65
  • 79 Республика Ингушетия 53
  • 80 Республика Марий Эл 48
  • 81 Магаданская область 31
  • 82 Республика Тыва 29
  • 83 Еврейская автономная область 11
  • 84 Ненецкий автономный округ 6
  • 85 Чукотский автономный округ 1

Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 568 209 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  • 1. Республика Тыва, Чукотский автономный округ 0,2%
  • 2. Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ 0,3%
  • 3. Магаданская область, Республика Ингушетия, Томская область, Кемеровская область 0,4%
За последние сутки подтверждено 481 смертей:
  1. Москва 67
  2. Санкт-Петербург 59
  3. Московская область 27
  4. Воронежская область 20
  5. Красноярский край 20
  6. Краснодарский край 19
  7. Свердловская область 16
  8. Нижегородская область 15
  9. Алтайский край 15
  10. Ростовская область 11
  11. Вологодская область 10
  12. Республика Чувашия 10
  13. Иркутская область 10
  14. Ивановская область 9
  15. Пермский край 9
  16. Республика Крым 8
  17. Челябинская область 8
  18. Смоленская область 7
  19. Мурманская область 7
  20. Ставропольский край 7
  21. Новосибирская область 7
  22. Омская область 7
  23. Республика Саха (Якутия) 7
  24. Севастополь 6
  25. Приморский край 6
  26. Тульская область 5
  27. Астраханская область 5
  28. Республика Хакасия 5
  29. Владимирская область 4
  30. Республика Коми 4
  31. Ленинградская область 4
  32. Волгоградская область 4
  33. Республика Татарстан 4
  34. Удмуртская Республика 4
  35. Белгородская область 3
  36. Тамбовская область 3
  37. Республика Дагестан 3
  38. Саратовская область 3
  39. Тюменская область 3
  40. Ханты-Мансийский автономный округ 3
  41. Забайкальский край 3
  42. Амурская область 3
  43. Курская область 2
  44. Липецкая область 2
  45. Орловская область 2
  46. Рязанская область 2
  47. Республика Карелия 2
  48. Кабардино-Балкарская Республика 2
  49. Республика Мордовия 2
  50. Самарская область 2
  51. Хабаровский край 2
  52. Еврейская автономная область 2
  53. Ярославская область 1
  54. Республика Калмыкия 1
  55. Республика Ингушетия 1
  56. Чеченская Республика 1
  57. Республика Башкортостан 1
  58. Кировская область 1
  59. Оренбургская область 1
  60. Пензенская область 1
  61. Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  62. Кемеровская область 1
  63. Республика Бурятия 1

За весь период пандемии по России умерло 65 566 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 440 человек:
  1. Москва 4612
  2. Санкт-Петербург 3072
  3. Московская область 1316
  4. Нижегородская область 499
  5. Воронежская область 481
  6. Свердловская область 400
  7. Брянская область 387
  8. Челябинская область 379
  9. Ростовская область 378
  10. Архангельская область 371
  11. Красноярский край 370
  12. Республика Хакасия 369
  13. Хабаровский край 352
  14. Пермский край 341
  15. Республика Карелия 317
  16. Вологодская область 289
  17. Самарская область 284
  18. Саратовская область 278
  19. Ханты-Мансийский автономный округ 257
  20. Иркутская область 254
  21. Краснодарский край 253
  22. Республика Коми 251
  23. Волгоградская область 250
  24. Тверская область 241
  25. Ульяновская область 241
  26. Омская область 241
  27. Кировская область 229
  28. Ямало-Ненецкий автономный округ 227
  29. Липецкая область 214
  30. Томская область 214
  31. Мурманская область 211
  32. Тульская область 207
  33. Калининградская область 206
  34. Ленинградская область 197
  35. Удмуртская Республика 190
  36. Курская область 178
  37. Орловская область 177
  38. Чеченская Республика 173
  39. Тамбовская область 169
  40. Ярославская область 169
  41. Приморский край 167
  42. Калужская область 161
  43. Республика Дагестан 160
  44. Тюменская область 160
  45. Оренбургская область 158
  46. Кемеровская область 158
  47. Сахалинская область 156
  48. Владимирская область 153
  49. Пензенская область 152
  50. Республика Бурятия 150
  51. Новгородская область 143
  52. Смоленская область 129
  53. Кабардино-Балкарская Республика 129
  54. Забайкальский край 128
  55. Ставропольский край 127
  56. Республика Башкортостан 125
  57. Амурская область 124
  58. Рязанская область 118
  59. Псковская область 115
  60. Курганская область 107
  61. Новосибирская область 101
  62. Севастополь 95
  63. Республика Чувашия 89
  64. Алтайский край 81
  65. Республика Северная Осетия - Алания 78
  66. Республика Саха (Якутия) 78
  67. Республика Мордовия 72
  68. Астраханская область 71
  69. Камчатский край 71
  70. Карачаево-Черкесская Республика 70
  71. Республика Алтай 69
  72. Республика Татарстан 63
  73. Республика Крым 62
  74. Республика Адыгея 52
  75. Белгородская область 48
  76. Ивановская область 46
  77. Республика Марий Эл 45
  78. Республика Калмыкия 44
  79. Республика Ингушетия 40
  80. Магаданская область 30
  81. Республика Тыва 25
  82. Костромская область 21
  83. Еврейская автономная область 20
  84. Ненецкий автономный округ 5

За весь период выписано по выздоровлении по России 2 960 431 пациентов.

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