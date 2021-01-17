За сутки в России подтверждено 23 586 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 23 586 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,1% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 4012
- 2 Санкт-Петербург 3316
- 3 Московская область 1426
- 4 Нижегородская область 484
- 5 Свердловская область 395
- 6 Ростовская область 394
- 7 Воронежская область 387
- 8 Красноярский край 320
- 9 Вологодская область 312
- 10 Республика Крым 311
- 11 Челябинская область 301
- 12 Хабаровский край 300
- 13 Пермский край 296
- 14 Республика Карелия 293
- 15 Самарская область 287
- 16 Архангельская область 275
- 17 Псковская область 271
- 18 Волгоградская область 264
- 19 Иркутская область 259
- 20 Саратовская область 252
- 21 Мурманская область 247
- 22 Ульяновская область 247
- 23 Омская область 245
- 24 Приморский край 237
- 25 Ставропольский край 237
- 26 Кировская область 232
- 27 Пензенская область 228
- 28 Ленинградская область 228
- 29 Забайкальский край 227
- 30 Ханты-Мансийский автономный округ 226
- 31 Тверская область 224
- 32 Калининградская область 218
- 33 Брянская область 201
- 34 Тульская область 201
- 35 Краснодарский край 198
- 36 Алтайский край 197
- 37 Республика Коми 196
- 38 Удмуртская Республика 194
- 39 Ярославская область 190
- 40 Новгородская область 185
- 41 Астраханская область 185
- 42 Белгородская область 183
- 43 Курская область 181
- 44 Орловская область 180
- 45 Ивановская область 178
- 46 Оренбургская область 173
- 47 Смоленская область 171
- 48 Республика Башкортостан 167
- 49 Республика Саха (Якутия) 166
- 50 Калужская область 165
- 51 Тюменская область 163
- 52 Владимирская область 160
- 53 Республика Дагестан 160
- 54 Тамбовская область 159
- 55 Республика Бурятия 154
- 56 Липецкая область 152
- 57 Новосибирская область 142
- 58 Сахалинская область 130
- 59 Амурская область 120
- 60 Рязанская область 120
- 61 Республика Хакасия 117
- 62 Томская область 117
- 63 Ямало-Ненецкий автономный округ 113
- 64 Кемеровская область 113
- 65 Курганская область 112
- 66 Республика Чувашия 112
- 67 Севастополь 97
- 68 Кабардино-Балкарская Республика 97
- 69 Республика Татарстан 97
- 70 Республика Алтай 90
- 71 Республика Калмыкия 85
- 72 Костромская область 85
- 73 Республика Мордовия 83
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 82
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 79
- 76 Камчатский край 74
- 77 Республика Адыгея 67
- 78 Чеченская Республика 65
- 79 Республика Ингушетия 53
- 80 Республика Марий Эл 48
- 81 Магаданская область 31
- 82 Республика Тыва 29
- 83 Еврейская автономная область 11
- 84 Ненецкий автономный округ 6
- 85 Чукотский автономный округ 1
Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 568 209 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Тыва, Чукотский автономный округ 0,2%
- 2. Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ 0,3%
- 3. Магаданская область, Республика Ингушетия, Томская область, Кемеровская область 0,4%
За последние сутки подтверждено 481 смертей:
- Москва 67
- Санкт-Петербург 59
- Московская область 27
- Воронежская область 20
- Красноярский край 20
- Краснодарский край 19
- Свердловская область 16
- Нижегородская область 15
- Алтайский край 15
- Ростовская область 11
- Вологодская область 10
- Республика Чувашия 10
- Иркутская область 10
- Ивановская область 9
- Пермский край 9
- Республика Крым 8
- Челябинская область 8
- Смоленская область 7
- Мурманская область 7
- Ставропольский край 7
- Новосибирская область 7
- Омская область 7
- Республика Саха (Якутия) 7
- Севастополь 6
- Приморский край 6
- Тульская область 5
- Астраханская область 5
- Республика Хакасия 5
- Владимирская область 4
- Республика Коми 4
- Ленинградская область 4
- Волгоградская область 4
- Республика Татарстан 4
- Удмуртская Республика 4
- Белгородская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Дагестан 3
- Саратовская область 3
- Тюменская область 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Забайкальский край 3
- Амурская область 3
- Курская область 2
- Липецкая область 2
- Орловская область 2
- Рязанская область 2
- Республика Карелия 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Мордовия 2
- Самарская область 2
- Хабаровский край 2
- Еврейская автономная область 2
- Ярославская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Ингушетия 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Башкортостан 1
- Кировская область 1
- Оренбургская область 1
- Пензенская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Кемеровская область 1
- Республика Бурятия 1
За весь период пандемии по России умерло 65 566 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 440 человек:
- Москва 4612
- Санкт-Петербург 3072
- Московская область 1316
- Нижегородская область 499
- Воронежская область 481
- Свердловская область 400
- Брянская область 387
- Челябинская область 379
- Ростовская область 378
- Архангельская область 371
- Красноярский край 370
- Республика Хакасия 369
- Хабаровский край 352
- Пермский край 341
- Республика Карелия 317
- Вологодская область 289
- Самарская область 284
- Саратовская область 278
- Ханты-Мансийский автономный округ 257
- Иркутская область 254
- Краснодарский край 253
- Республика Коми 251
- Волгоградская область 250
- Тверская область 241
- Ульяновская область 241
- Омская область 241
- Кировская область 229
- Ямало-Ненецкий автономный округ 227
- Липецкая область 214
- Томская область 214
- Мурманская область 211
- Тульская область 207
- Калининградская область 206
- Ленинградская область 197
- Удмуртская Республика 190
- Курская область 178
- Орловская область 177
- Чеченская Республика 173
- Тамбовская область 169
- Ярославская область 169
- Приморский край 167
- Калужская область 161
- Республика Дагестан 160
- Тюменская область 160
- Оренбургская область 158
- Кемеровская область 158
- Сахалинская область 156
- Владимирская область 153
- Пензенская область 152
- Республика Бурятия 150
- Новгородская область 143
- Смоленская область 129
- Кабардино-Балкарская Республика 129
- Забайкальский край 128
- Ставропольский край 127
- Республика Башкортостан 125
- Амурская область 124
- Рязанская область 118
- Псковская область 115
- Курганская область 107
- Новосибирская область 101
- Севастополь 95
- Республика Чувашия 89
- Алтайский край 81
- Республика Северная Осетия - Алания 78
- Республика Саха (Якутия) 78
- Республика Мордовия 72
- Астраханская область 71
- Камчатский край 71
- Карачаево-Черкесская Республика 70
- Республика Алтай 69
- Республика Татарстан 63
- Республика Крым 62
- Республика Адыгея 52
- Белгородская область 48
- Ивановская область 46
- Республика Марий Эл 45
- Республика Калмыкия 44
- Республика Ингушетия 40
- Магаданская область 30
- Республика Тыва 25
- Костромская область 21
- Еврейская автономная область 20
- Ненецкий автономный округ 5
За весь период выписано по выздоровлении по России 2 960 431 пациентов.