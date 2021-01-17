Ирина Викторовна Брагина,

заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Можно ли детям брать мобильные телефоны в классы? Запретят ли в школах домашние котлеты? Сколько должна длиться большая перемена и онлайн-урок? Есть ли нормы использования гаджетов для учеников и учителей? Когда перестанут действовать "антиковидные" санитарные требования к работе образовательных организаций?

В четверг, 21 января, "Российская газета" проведет "горячую линию" о том, как новые санитарные нормы изменят жизнь российских школ. На вопросы читателей "РГ" заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Викторовна Брагина.

Свои вопросы уже сейчас можно присылать по электронной почте zavtrak-v-rg@rg.ru. Или позвонить 21 января с 11.30 до 12.30 по московскому времени по этому телефону (звонок бесплатный для всех регионов России): 8-800-200-09-09