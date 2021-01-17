Захарова: Ситуация вокруг выборов в США отразила проблемы западного мира

Все проблемы западного мироустройства проявились в ситуации, возникшей вокруг выборов в США. Такое мнение в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что наблюдаемые внешнеполитические шаги американской администрации, в том числе давление на Россию, являются следствием накопившейся внутри США и других западных стран критической массы противоречий.

"Ситуация с американскими выборами, с тем, что там творится, в ней, как в спектре, отразилось все - все проблемы западного мира. Санкции под видом или по поводу якобы "Новичков", бесконечные давления и рассказы о том, что наши "Северные потоки" - это не такие потоки, которые должны быть. Санкционные списки, и так далее - это все ширма, это все миф, это химера, за которой они пытались спрятать кризис собственной системы", - подчеркнула Мария Захарова.

Российский дипломат также отметила, что Москва готовится выразить протест в ответ на нарушение свободы слова в Соединенных Штатах. "Поверьте, все впереди, вы тут попали пальцем в небо. Будет все, готовимся", - заявила Захарова, в ответ на вопрос о том, не пришло ли время России обратить внимание на нарушения в сфере свободы слова в Америке.