Новости

Захарова: Сторонники Трампа интересуются получением гражданства РФ 18:40
Лив Тайлер рассказала, как тяжело переболела коронавирусом в праздники 18:28
В Москве снова закроют станцию метро "Алма-Атинская" 18:23
Опрос: Трамп имеет мощную поддержку среди республиканцев 18:10
Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище 17:57
Египет объявил об открытии новой сокровищницы в некрополе Саккара 17:52
Правоохранители ищут поставщика в Москву 10 млн пар использованных перчаток 17:49
В Буйнакске выписаны 153 госпитализированных из-за отравления водой 17:30
Захарова: Ситуация вокруг выборов в США отразила проблемы западного мира 17:15
В московском метро запустят 44 новых поезда 16:44
В Подмосковье СК начал проверку после гибели ребенка на горке 16:36
У 13 израильтян произошел лицевой паралич после прививки вакциной Pfizer 16:27
Более 40 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы 16:21
Названа причина крушения сухогруза у берегов Турции 15:57
Российские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка IBU в Германии 15:18
РФПИ опроверг данные об отказе Бразилии регистрировать вакцину "Спутник V" 15:18
Путин наградил дипломата Нишанова орденом Александра Невского 14:55
Карелия первой в 2021 году примет передвижной музей "Поезд Победы" 14:44
Число отравившихся водой в Буйнакске превысило 300 человек 14:30
В Госдуме оценили заявление Шредера о причинах воссоединения Крыма с Россией 14:25
В Подмосковье ребенок погиб во время катания с горки 14:10
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5 13:57
В Петербурге полицейский и его отец предотвратили убийство блокадницы 13:54
Баскетболисты Краснодара победили нижегородцев на выезде 13:44
Логинов снялся с масс-старта в Оберхофе 13:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Минцифры: Водителям разрешат не возить с собой права
Минцифры: Водителям разрешат не возить с собой права
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
17.01.2021 17:15
Рубрика: Власть

Захарова: Ситуация вокруг выборов в США отразила проблемы западного мира

Текст: Алексей Чуриков

Все проблемы западного мироустройства проявились в ситуации, возникшей вокруг выборов в США. Такое мнение в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Фото: РИА Новости
Захарова: Россия открыта к нормальному диалогу с США при Байдене

Она отметила, что наблюдаемые внешнеполитические шаги американской администрации, в том числе давление на Россию, являются следствием накопившейся внутри США и других западных стран критической массы противоречий.

"Ситуация с американскими выборами, с тем, что там творится, в ней, как в спектре, отразилось все - все проблемы западного мира. Санкции под видом или по поводу якобы "Новичков", бесконечные давления и рассказы о том, что наши "Северные потоки" - это не такие потоки, которые должны быть. Санкционные списки, и так далее - это все ширма, это все миф, это химера, за которой они пытались спрятать кризис собственной системы", - подчеркнула Мария Захарова.

Российский дипломат также отметила, что Москва готовится выразить протест в ответ на нарушение свободы слова в Соединенных Штатах. "Поверьте, все впереди, вы тут попали пальцем в небо. Будет все, готовимся", - заявила Захарова, в ответ на вопрос о том, не пришло ли время России обратить внимание на нарушения в сфере свободы слова в Америке.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Выборы президента США-2020

Главное сегодня

Интервью с главой Росаккредитации Назарием Скрыпником. Главное
Захарова: Россия открыта к нормальному диалогу с США при Байдене
У 13 израильтян произошел лицевой паралич после прививки вакциной Pfizer
Ушел из жизни герой Советского Союза, депутат Госдумы Николай Антошкин
Шредер: Воссоединение Крыма с Россией вызвано расширением НАТО
"РГ" публикует поправки в закон о госуслугах
Шойгу перечислил задачи армии в 2021 году