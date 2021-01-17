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Рубрика: Власть

Захарова: Сторонники Трампа интересуются получением гражданства РФ

Текст: Алексей Чуриков

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" рассказала, о чем ее спрашивают сторонники президента США Дональда Трампа в социальных сетях. По словам российского дипломата, один из наиболее частых вопросов касается получения российского гражданства.

Фото: РИА Новости
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В ходе обсуждения ситуации, сложившейся в США после выборов президента, Мария Захарова отметила, что власти Соединенных Штатов фактически развязали репрессивную политику по отношению к своим гражданам.

"Самое тревожное, что глубинный кризис, который на сегодняшний день затронул каждого американца, касается страны, у которой самый мощный, объемный, самый масштабный военный бюджет. Именно США ввели в практику западного мира незаконные санкции как инструмент управления всеми остальными государствами. Ровно поэтому, исходя из тех процессов, которые там происходят, исходя из того, что именно это государство ведет репрессивную политику в мире, а сегодня она выявилась еще и в отношении собственных граждан, мы и беспокоимся", - заявила Мария Захарова.

Она также отметила, что в настоящее время в социальных сетях получает много сообщений от поддерживающих Дональда Трампа американцев. И по словам Марии Захаровой, самый частый вопрос который они задают - как можно получить российское гражданство. "Добро пожаловать в реальность", - подытожила российский дипломат.

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