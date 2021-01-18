Если исходить из практики прошедшего года, похоже, что наши фильмы, снятые на государственные деньги, и в 2021 году вряд ли станут бороться за зрителя.

Такой складывается парадокс: из российских картин в наших кинотеатрах имеют доход главным образом те, которые высокобюджетны, были показаны в новогодние каникулы и поддерживаются главными телеканалами.

Например, в 2019 году убытки от показов отечественного кино были около 10 млрд руб (несмотря на то, что фантастическая комедия "Холоп" собрала 3,18 млрд руб), а в 2020 году они составили "только" 5,5 млрд руб, потому что на этот год были перенесены многие крупнобюджетные российские фильмы.

Эти убытки ежегодно компенсирует государственная поддержка от Фонда кино и министерства культуры, составляющая от 8 до 10 млрд руб. Если в 2019-м упавшую до 20,9% долю нашего кино в кассовых сборах чиновники объясняли тем, что это был весьма удачный год для успешно работающей в России голливудской студии Walt Disney, то рекордные 46% в 2020 году их тоже не особенно порадовали, потому что с апреля по декабрь прошедшего года "большого Голливуда" в наших кинозалах почти не было - все яркие релизы из-за пандемии были отложены.

Главные причины низких кассовых ­сборов - неверие зрителей в российское кино и отсутствие рекламы его новинок

Необходимо было в непростых условиях рассадки зрителей в кинотеатрах (от 15% до 50% в разных регионах РФ) и в отсутствии Голливуда вернуть веру в отечественное кино, каждую неделю выпуская "большие российские фильмы" с необходимой рекламной поддержкой. Тем более что 90% из них сняты на государственные деньги и практически не требовали возврата этих средств. Но шанс был упущен, и в репертуаре кинотеатров все равно преобладало иностранное кино как по росписи, так и по кассовым сборам. Только это был уже не "большой Голливуд", а независимое американское кино и европейские релизы, купленные нашими "маленькими" дистрибьюторами на международных кинорынках еще до эпидемии. В результате сиквел молодежной мелодрамы "После" собрал даже больше (309,2 млн руб), чем ее оригинал в 2019 году (211 млн руб). Франко-бельгийский мультфильм "Семейка Бигфутов" заработал в России во время пандемии 146,6 млн руб, тогда как оригинальная анимация 2017 года - лишь 131,8 млн руб. И, наконец, во время заполнения залов на 50 процентов датская драма "Ещё по одной" становится самым кассовым игровым скандинавским фильмом в прокате РФ за всю его историю, принеся прокатчику более 101 млн руб! Не отстает по рекордам в нашей стране в эти непростые времена и Голливуд - мультфильм "Семейка Крудс: новоселье" по окончании показов наберет как минимум 950-975 млн руб, тогда как оригинал "Семейка Крудс" 2013 года собрал у нас только 880 млн руб.

На этом фоне "побития рекордов" зарубежным кино в российских кинотеатрах во время эпидемии наше кино, снятое на бюджетные деньги, практически ничем не отметилось. Кроме мультфильма "Конь Юлий и большие скачки" - спин-офф анимационной франшизы о богатырях, который при бюджете 180 млн руб заработает более 360 млн и станет восьмым прибыльным российским релизом 2020 года. Но его общая касса не радует ни прокатчиков, ни кинотеатры, потому что в предыдущие годы части этой анимационной франшизы не опускались ниже отметки сборов в 0,5 млрд руб. Продюсеры ответят: "Пандемия виновата!". Но как же тогда окупились в наших кинотеатрах снятые без госденег мелодрама "Обратная связь", трэш-комедия "Реальные пацаны против зомби", а молодежная комедия "Непосредственно Каха" не только стала прибыльной, но и вытащила из карманов наших зрителей 568,3 млн руб?

В то же время военная драма "Подольские курсанты" с бюджетом 450 млн руб (120 млн руб от ФК и МК, остальные - от ВИО и МО) зарабатывает лишь 90,1 млн руб. 200-миллионный мультфильм "Белка и Стрелка: карибская тайна" (120 млн руб предоставил Фонд кино) приносит прокатчикам всего 49,6 млн руб. И т.д. и т.п. Вот и складывается впечатление, что кассовые сборы этим госпроектам были не нужны вообще, и их создатели прекрасно заработали на самом их производстве. Любопытно, что четыре отечественных релиза, снятые с участием госденег, стали прибыльными еще до карантина.

Почему же иностранные релизы даже устанавливали рекорды в наших кинотеатрах, а отечественные были в положении "бедного родственника"? Неверие нашего зрителя в российское кино и почти полное отсутствие его рекламы и маркетинга в наших СМИ и на ТВ - основные причины его низких кассовых сборов во время пандемии и не только. Если 330-миллионная спортивная драма "Стрельцов" активно рекламировалась (на это ушли 60 млн руб), то она и пользовалась вниманием публики (сборы в 361,6 млн руб). То же самое можно сказать и о комедийной мелодраме "Гудбай, Америка", спортивной драме "На острие" и абсурдистской комедии "Глубже!". А вот остальные высокобюджетные отечественные релизы были расписаны на новогодние праздники, причем победу одержала сказка "Последний богатырь: корень зла" с впечатляющим маркетингом в 150 млн руб. - по опросам общественного мнения, публика действительно ждала ее в кинотеатрах.

Итак, из 20 наших ведущих продюсеров по результатам проката их релизов в 2020 году у 15 (!) коммерческие провалы преобладают над прибыльными и кассовыми хитами.