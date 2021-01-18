"Барселона" проиграла в финале Суперкубка Испании "Атлетику", Месси был удален

В драматичной схватке "Барселона" уступила в финале Суперкубка Испании "Атлетику". Каталонцы дважды вели в счете, но в итоге проиграли - 2:3.

Лидер "сине-гранатовых" Лионель Месси пропустил полуфинальную встречу с "Реал Сосьедадом" из-за травмы. Вероятность его участия в решающем поединке были минимальна, однако аргентинец решил выйти на поле. И в итоге стал одним из антигероев.

В первом тайме команды обменялись голами: открыл счет Антуан Гризманн, а Икер Муньяин отличился у "Атлетика". Все тот же Гризманн на 77-й минуте вывел "Барселону" вперед. Казалось, каталонцы завоюют первый трофей при Рональде Кумане, но уже на 90-й минуте Асьер Вильялибре забил мяч и перевел игру в дополнительное время.

В начале овертайма Муньяин неожиданно вывел "красно-белых" вперед. "Барселона" попыталась в концовке сравнять счет, однако "Атлетик" выдержал давление. Более того - на последних минутах прямую красную карточку за отмашку от соперника получил Месси.