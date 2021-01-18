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18.01.2021 20:06
Рубрика: Спорт

"Барса" ослабила хватку

Каталонцы уступили в финале Суперкубка Испании "Атлетику", дважды ведя в счете
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8359)
Финальный матч Суперкубка Испании между "Барселоной" и "Атлетиком" надолго запомнится болельщикам обоих клубов. Каталонцы дважды вели в счете, но в итоге проиграли - 2:3.
Лионель Месси впервые за 753 матча в "Барселоне" был удален с поля. Фото: REUTERS Лионель Месси впервые за 753 матча в "Барселоне" был удален с поля. Фото: REUTERS
Лионель Месси впервые за 753 матча в "Барселоне" был удален с поля. Фото: REUTERS

Суперкубок - третий по рангу клубный турнир в любой национальной ассоциации. Зачастую отношение к нему, особенно со стороны грандов, не самое серьезное. Да и болельщики не сказать, что обращают на него большое внимание. И чтобы хоть как-то повысить к нему интерес, организаторы придумывают всякие фишки.

К примеру, в Испании с сезона 2019/20 было принято решение поменять формат Суперкубка. И теперь в нем играют не только победители чемпионата и Кубка, а сразу четыре команды: добавились также финалист Кубка и клуб, занимающие в Примере второе место.

Изначально Суперкубок должен был пройти в Саудовской Аравии, однако из-за пандемии и, как следствие, невозможности присутствия на трибуне зрителей саудиты решили в этом году отказаться от такой возможности. И в результате турнир прошел в Испании: полуфиналы состоялись в южном регионе страны - Андалусии, а финал в Севилье.

Решающий матч между "Барселоной" и "Атлетиком" получился ярким и с драматичной концовкой. Каталонцы дважды вели в счете после голов Антуана Гризманна. Однако клуб из Бильбао на последней минуте основного времени сравнял счет, а уже в дополнительное время Икер Муньяин принес "красно-белым" третью в истории победу в Суперкубке.

Еще один интересный факт - рулевой "Атлетика" Марселино стал первым тренером, кому удалось обыграть "Барселону" в двух финалах Суперкубка подряд. В сезоне 2019/20 он победил каталонцев, будучи наставником "Валенсии".

- Горжусь игроками. Они заслужили находиться здесь своей работой. Обыграть за несколько дней "Реал" и "Барселону" - это историческое достижение. В первом тайме мы выглядели не хуже соперника, после перерыва они прибавили, но мои футболисты проявили характер и вытащили матч. Просто фантастика, - приводит слова Марселино официальный сайт "Атлетика".

Фото: EPA
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Что касается "Барселоны", то ее игра производит двоякое впечатление. С одной стороны - команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов, набрала приличный ход в Примере и поднялась в тройку лидеров. С другой - никуда не делись очевидные проблемы в обороне, да и в атаке не все так здорово, как того хотелось бы болельщикам "сине-гранатовым". Победа в Суперкубке наверняка добавила бы "Барселоне" уверенности, но не сложилось.

Впрочем, по словам главного тренера команды Рональда Кумана, его футболисты прогрессируют. И постараются в этом сезоне завоевать трофей.

- Это не шаг назад. Мы еще покажем, что по-прежнему находимся на верном пути. Ребята сделали все для победы, но соперник оказался удачливее. "Нужно отдать им должное", - сказал Куман. - "Атлетик" умеет зарабатывать фолы, у них есть игроки, которые опасны при стандартах. Они воспользовались тем фактором, что у нас не так много высоких футболистов.

Одним из антигероев вечера стал лидер "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец пропустил полуфинал с "Реал Сосьедадом" и не должен был выходить на решающую встречу, но в последний момент решил помочь своей команде. Получилось не очень: уже в компенсированное к овертайму время Месси отмахнулся от футболиста "Атлетика" Асьера Вильялибре и впервые в карьере получил красную карточку в составе "сине-гранатовых".

- Не хотелось бы говорить о том эпизоде. Все команды нарушают правила, в том числе и "Барселона". Я поставил корпус, чтобы Месси не прошел дальше, а он разозлился и ударил меня по лицу. Считаю, это очевидная агрессия, - выразил свое мнение Вильялибре.

По информации испанских СМИ, Месси может грозить дисквалификация. Если комитет по проведению соревнований признает поведение аргентинца агрессивным, то минимальный срок наказания для него составит четыре матча, а максимальный - 12.

- Имея за плечами столь многолетний опыт, Месси знает, когда может играть, а когда нет. Он решил выйти на поле, вот и все. Будет лучше, если я не буду говорить об удалении. Не знаю, сколько раз на нем фолили. Он пытался обводить, но у него это не получалось, - прокомментировал случившееся Куман.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Лионель Месси

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