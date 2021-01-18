Белорусско-российское учение "Запад-2021" пройдет с 10 по 16 сентября

Один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства положен в основу замысла белорусско-российского стратегического учения "Запад-2021", которое состоится в течение семи суток - с 10 по 16 сентября, подтвердил в понедельник министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

"По предложению наших российских коллег учение пройдет на территории двух стран, что позволит отработать вопросы как применения региональной группировки войск Беларуси и России, так и ведения армейских операций", - уточнил министр.

В ходе маневров, по его словам, также будет отработан комплекс вопросов, связанных с применением совместных штурмовых групп на урбанизированной территории. Кроме того, добавил генерал, будет дана оценка новым и модернизированным образцам техники, поступившей на вооружение.

Отвечая на вопрос БЕЛТА, Хренин подтвердил, что на учение планируют в качестве наблюдателей пригласить представителей стран Запада. "Мы открыты и готовы показывать состояние наших вооруженных сил и уровень нашей выучки", - сказал он.

Как сообщили в военном ведомстве, министр обороны также доложил президенту об итогах реализации плана строительства и развития Вооруженных сил на 2016-2020 годы. В этот период в рамках оптимизации удалось ликвидировать промежуточные звенья управления, не влияющие на качество выполнения задач.

На вооружение принято более 450 единиц техники, капитально отремонтировано и модернизировано более 250. Закуплены новые образцы и комплекты вооружения: боевые самолеты Су-30СМ (четыре единицы), учебно-боевые Як-130 (восемь единиц), вертолеты Ми-8 (12 единиц), реактивная система залпового огня "Полонез", зенитный ракетный комплекс "Тор-М2", беспилотные авиационные комплексы, современные средства связи и навигации, радиолокационные станции, стрелковое оружие и средства защиты.

В целом за этот период вооруженные силы реализовали свои планы в полном объеме. Это позволило повысить боеспособность войск, привести их возможности в соответствие с характером существующих и прогнозируемых угроз военной безопасности, констатировали в военном ведомстве.