Что надо знать про праздник Крещения, и как его видели великие художники

В 2021 году празднику Крещения Господня повезло: настоящие крещенские морозы, впервые за многие годы вернувшиеся в Россию, остудили горячие головы, собравшиеся было лезть в прорубь даже несмотря на пандемию. И это отлично, поскольку сегодня медийная шумиха вокруг купаний в крещенской проруби не затмит нам сам праздник.

Давайте воспользуемся случаем, и вглядимся в суть этого удивительного дня. Для начала - и это важно! - разберемся с двумя названиями 19 января. В народе его часто сокращают до слова "Крещение", подразумевая, что все понимают: речь идет не о крещении любого верующего, а о Крещении Иисуса Христа. Но главное название этого дня все же Богоявление. Смотрите, наш праздник установлен в память о Крещении Иисуса Христа в реке Иордан, когда людям впервые были явлены все Три Лица, Три Ипостаси Триединого Бога - Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Явленность людям всех Трех Лиц Бога - событие фундаментально важное, поэтому Святое Богоявление - главное имя праздника. И уже следом идет название, объясняющее, когда это произошло - во время Крещения Господа, отсюда - Крещение Господне.

Крещение Христа, около1482г. Пьетро Перуджино.

Крещение как омовение водой для снятия грехов было известно очень давно. Но то Крещение, которое вспоминают сегодня, особенное. За полгода до рождения Иисуса в бездетной семье престарелого праведника священника Захарии родился долгожданный сын Иоанн. По промыслу Божьему Иоанн избежал участи младенцев, убитых в Вифлееме приспешниками царя Ирода. Родители Иоанна умерли, когда он был ребенком, и он воспитывался религиозной общиной, в пустыне. Известно, что пророк носил грубую одежду, питался диким медом и акридами (вид саранчи), много молился. Когда Иоанну исполнилось тридцать, Господь призвал его к пророческому служению. Сам Иоанн говорил о себе так: "Я глас вопиющего в пустыне!", и здесь под пустыней подразумевается не безводное и глухое место, где он провел начало своей жизни, а сердца человеческие, остающиеся равнодушными к Божьему Слову.

Иоанн Креститель. Фрагмент картины "Явление Христа народу", 1837-1857 гг. Александр Иванов.

Миссией Иоанна было подготовить людей к принятию Спасителя, призвав их к покаянию - отсюда имя "Предтеча", то есть предшественник. Но ведь Сына Божьего еще нужно было опознать среди "сынов человеческих". Помните знаменитую картину Александра Иванова "Явление Христа народу", на которой изображен именно этот момент узнавания Спасителя.

Явление Христа народу, 1837-1857 гг. Александр Иванов.

У иудеев в то время существовал обычай перед праздником омовения выходить к нижнему течению реки Иордан, ближе к месту, где Иордан впадает в Мертвое море. Здесь люди омывали себя водой, полагая, что та унесет их грехи вниз, в Мертвое море, а они станут чище. Тут и начал свою проповедь Иоанн Предтеча, говоривший, что прежде внешнего омовения надо очиститься внутренне, нравственно - покаяться в своих грехах, чтобы приготовить себя к принятию Мессии, Спасителя. Выйдя к народу, крестя его во очищение грехов, Иоанн Креститель проповедовал: "Идет за мною Сильнейший меня, Тот, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его. Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым". Так Иоанн и крестил - водой, в покаяние, и к нему выходили люди со всего Иерусалима, всей Иудеи, и принимали от него крещение в реке Иордан, исповедуя при этом свои грехи.

И вот во время такого крещения из Галилеи к Иоанну приходит Иисус - чтобы тоже принять крещение в покаяние. Но, ведь Иоанн - пророк, и, обладая пророческим даром, он понимает: Тот, Кто перед ним сейчас стоит, безгрешен. И Иоанн говорит Иисусу: "Это мне бы надо принять крещение от Тебя, а не Тебе от меня!" Но Иисус отвечает: "Не противься: так нам надлежит исполнить всякую правду". Иоанн слушает Иисуса и совершает Крещение. Именно этот момент так любили изображать художники.

Крещение Христа. 1585г. Аннибале Карраччи.

И вот когда Иисус, приняв Крещение, поднимается из иорданских вод, небеса разверзаются и Дух Божий, словно горлица ниспускается на Иисуса, а голос с небес возвещает: "Это - Сын Мой возлюбленный, и в Нем - Мое благоволение". Так, исполнилась правда, так было явлено, что Иисус - это Сын Божий. И, одновременно, людям были явно открыты все Три Лица Святой Троицы: Бог Отец гласом с Неба, Бог Сын - Иисус Христос, выходящий из воды, и Бог Дух Святой.

Крещение, эскиз. Дата написания неизвестна. Александр Иванов.

Обратите внимание, Христос, безгрешный по Своей природе, вступает в воды реки Иордан, в которой люди смывали свои грехи, и этим Он смиренно соединяет Себя с нами, Свою судьбу с судьбой человеческой. Он погружается в эти воды и так становится ближе нашему греху, нашему падению, нашей человеческой смертности.

Крещение Господне (Богоявление).1890-1894гг.Михаил Нестеров.

Крестясь, Иисус указывает всем нам путь ко спасению и Своим Крещением освящает все водное естество, сообщая воде ее первичную чистоту. Когда сейчас, после пришествия Христа, мы крестимся, то это уже не просто снятие грехов, не просто крещение в покаяние, это Таинство, в котором участвует Дух Святой, который сообщает крестящемуся благодать Божью, поэтому и говорят, что крещение - это духовное рождение человека. Человек приобретает возможность иметь жизнь вечную, и этот путь указал ему Сам Христос.

Крещение, 1890-ые гг. Иван Айвазовский.

Что касается народного обычая окунаться в ледяную прорубь в день Крещения, получившего в наши дни непонятно широкое распространение, то он имеет языческие корни и далек от церковного понимания праздника Богоявления, или Крещения Господня.