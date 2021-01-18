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18.01.2021 23:36
Рубрика: В мире

Дальнобойщики в Лондоне устроили акцию протеста из-за бюрократии Brexit

Текст: Максим Макарычев
Фото: REUTERS/Toby Melville Фото: REUTERS/Toby Melville
Фото: REUTERS/Toby Melville

Водители грузовиков, перевозящих морепродукты и рыбу из Шотландии и Девона, в понедельник прибыли в английский Вестминстер, чтобы устроить акцию протеста против "бюрократии Brexit", которая, по их словам, приводит к задержке поставок и уничтожению экспорта их свежих моллюсков в ЕС.

Фото: istock
Как изменились цены на британские товары после Brexit

Грузовики с лозунгами "Brexit" и "Некомпетентное правительство уничтожает моллюсковую промышленность" 18 января были припаркованы в нескольких метрах от Даунинг-стрит, а на прошлой неделе они сбросили свежую рыбу рядом с резиденцией премьера Джонсона. "Мы твердо уверены, что система потенциально может рухнуть", - сказал Гэри Ходжсон, директор компании Venture Seafoods, которая экспортирует живых и переработанных крабов и омаров в страны-члены Евросоюза.

"Борис Джонсон должен быть честным с нами, с самим собой и с британской общественностью в отношении проблем отрасли", - сказал бизнесмен в интервью Reuters. Джонсон сказал, что "понимает разочарование" компаний, экспортирующих свои продукты в Европу, и пообещал, что любой бизнес, испытывающий трудности с экспортом в ЕС "не по своей вине", получит компенсацию.

Один протестующий водитель утверждал, что даже при наличии правильных документов, он был оштрафован на границе на сумму 300 фунтов стерлингов, а Британия со своим Brexit уже стала "посмешищем для Европы". На проверку таможенных документов, по его словам, потребовалось так много времени, что срок действия его 24-часового разрешения на въезд в Кент, необходимого для всех международных перевозчиков, пересекающих Ла-Манш, истек. Он добавил, что еще одному водителю на прошлой неделе потребовалось предъявить почти 400 страниц экспортной документации для въезда в Европу, сообщает Guardian. Дэвид Рози из компании DR Collin & Son, в которой работает 200 человек, обычно отправлял во Францию ​​один или два грузовика за ночь с живыми крабами, лобстерами и лангустинами на сумму около 150 тысяч фунтов стерлингов. По его словам, в этом году он не экспортировал ни одной коробки. Рыбаки, по его словам, лишились средств к существованию "на повороте стрелки часов", когда Британия покинула орбиту ЕС в канун Нового года.

Экспорт свежей рыбы и морепродуктов серьезно пострадал из-за задержек на границе, поскольку переходный период Британии завершился 31 декабря, приведя к заполнению таможенных деклараций, необходимостью предъявления гарантий в отношении стандартов качества и сертификатами для каждой партии продуктов.

Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Наиболее сильно пострадали экспортеры продуктов питания, поскольку им дополнительно требуется справка о состоянии здоровья, переведенная на французский язык. Кроме того, любой перевозчик со смешанным грузом или "сборным грузом" может быть задержан, если только один ящик в кузове не имеет необходимых документов. Как сообщила одна логистическая компания ЕС, возникшая в результате бюрократическая волокита из-за Brexit побудила некоторых импортеров доплачивать за пустые грузовики, пересекающие Ла-Манш, чтобы гарантировать доставку грузов в страну. Компания, которая не хотела называть свое имя, сообщила, что у нее есть около 50 грузовиков, доставляющих грузы каждую неделю из ЕС в Великобританию, но они возвращаются пустыми, поскольку импортеры в ключевых отраслях, таких как автомобилестроение, были готовы раскошелиться, лишь гарантировать возврат машин.

"Компании готовы заплатить цену за возврат грузовиков пустыми, потому что это дешевле, чем застрять в парке грузовиков на четыре или пять дней, - сказал источник. - В конце концов, это глупо, но это Brexit".

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