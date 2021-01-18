Депутаты Госдумы поедут на зимнюю сессию ПАСЕ

Совет Госдумы решил направить делегацию палаты на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбург. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонид Слуцкий.

"Совет Думы принял решение о направлении делегации на зимнюю сессию ПАСЕ в Страсбург (25-28 января), - заявил он журналистам. - Поедут Игорь Лебедев, Леонид Калашников, Светлана Журова, а также Леонид Слуцкий".

Возглавлять делегацию, как и прежде, будет вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

Зимняя сессия ПАСЕ запланирована на 25-28 января. Последний раз ассамблея собиралась на сессию в очном режиме в январе прошлого года, последующие сессии отменялись из-за пандемии коронавируса, однако ряд мероприятий перевели в онлайн-формат.

Ранее Слуцкий заявил, что зимняя ассамблеи пройдет в "гибридном режиме" - национальные делегации сами решат, участвовать очно или дистанционно.