Достопримечательности в Британии превращают в центры вакцинации

К сентябрю в Британии, не справляющейся с эпидемией коронавируса, планируют привить все взрослое население. Для этого в прививочные центры превращают старинные соборы и популярные музеи.

A perk that was very well received - organ music was played for those who received the #CovidVaccine inside our building yesterday. Thanks to our organists for pulling out the stops! 👏👏



Video by Ash Mills. pic.twitter.com/uhAdhwC1TM — Salisbury Cathedral (@SalisburyCath) January 17, 2021

По словам руководителя Национальной службы здравоохранения Соединенного Королевства Саймона Стивенса, каждые 30 секунд в стране госпитализируют пациента с подтвержденным коронавирусом. С конца прошлого года, когда в Великобритании была обнаружена новая мутация этого вируса, число новых заболевших ежедневно увеличивается на 40-50 тысяч человек. В последние дни побит рекорд смертности зараженных этой инфекцией: более 1200 умерших в сутки. А в больницах находится на 75 процентов больше пациентов с COVID-19, чем во время апрельского пика заболеваемости. Стивенс сообщил в интервью радиостанции BBC, что система здравоохранения испытывает перегрузки, каких еще не было в истории. Пациентов в критическом состоянии приходится везти на другой конец страны из-за того, что больницы в их регионах переполнены. Неудивительно, что власти страны решили устроить гонку с вирусом.

По данным Национальной службы здравоохранения, на данный момент в стране каждую минуту делают по 140 прививок от COVID-19. Напомним, что в Британии первыми прививают медицинских работников, жителей и персонал домов престарелых и людей старше 80 лет. Половина из них уже получила первую дозу вакцины. Всего с 8 декабря, когда в стране началась вакцинация, по сегодняшний день вакцинацию прошли около четырех миллионов человек. А к сентябрю, по мнению главы МИД Британии Доминика Рааба, каждый взрослый житель Соединенного Королевства сможет получить первую дозу вакцины. Для этого в стране открываются все новые центры вакцинации, порой весьма необычные.

Например, прививку от коронавируса можно сделать в знаменитом средневековом соборе в Солсбери и в Личфилдском соборе XIV века. "Это настоящий луч надежды после года во мраке! Мы счастливы, что можем предложить это место в качестве приятного, просторного, позволяющего сохранять социальную дистанцию пространства, в котором можно проводить вакцинацию. Я надеюсь, что это станет символом того, как все социальные группы могут объединиться, чтобы упростить распространение этой потрясающей вакцины", - рассказал настоятель собора в Личфилде Адриан Дорбер. Его коллега из Солсберийского собора Николас Пападопулос отметил: "Сомневаюсь, что кто-то мог получить укол в более красивой обстановке, чем эта. Я надеюсь, что это будет действовать на пожилых людей, пришедших прививаться, успокаивающе". В понедельник власти сообщили об открытии еще десяти центров вакцинации. Среди них - Лондонский научный музей, который в 2019 году посетили три миллиона человек, а теперь, как и соборы, простаивающий из-за изоляции.

Тем временем

По данным радиостанции BBC, с понедельника в Британии приостановлен "бескарантинный" въезд для всех прибывающих. Теперь они должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус еще перед выездом, а по приезде самоизолироваться на 10 дней. В распоряжении газеты Sunday Times оказалась информация о том, что британские власти рассматривают вариант самоизоляции туристов за свой счет в отелях при аэропортах. За соблюдением карантина предлагается следить с помощью GPS и технологий распознавания лица. Перед выходом с карантина все они должны будут сдать тест на коронавирус.