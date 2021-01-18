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18.01.2021 16:38
Рубрика: Общество

В Китае обнаружен древнейший царский дворец

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Китае археологи при проведении раскопок в провинции Хэнань обнаружили дворец, который, по их предположению, является старейшим подобным сохранившимся сооружением в этой стране.

Фото: iStock
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Как сообщает China.org.cn, открытие было сделано в центре страны. Оно не только проливает новый свет на историю дворцового строительства в Китае, но и смещает ее примерно на 1000 лет назад.

По словам Ван Вэя, президента Китайского общества археологии, древнее роскошное жилище было найдено на археологическом участке Шуанхуайшу.

Его площадь составляет около 1,17 миллиона квадратных метров. Он расположен на южном берегу Хуанхэ. Сегодня здесь расположен поселок Хелуо, входящий в состав агломерации Гонгьи. Считается, что именно тут находилась столица древнего королевства Хелуо, построенная около 5300 лет назад.

По мнению китайских ученых, новое открытие подтверждает версию о происхождении китайской цивилизации более 5000 лет назад. Сообщается, что найденный дворец был построен на высокой и плотно утрамбованной земляной платформе площадью около 4300 квадратных метров. Археологи обнаружили здесь следы фундаментов для многочисленных строений.

При проведении раскопок была выявлена четкая планировка двух комплексов. Так, на западной стороне платформы находился широкий внутренний двор правильной прямоугольной формы. За его пределами, за южной стеной, была обнаружена большая площадь в 880 квадратных метров.

Такая планировка, по мнению исследователей, была типична для древних китайских дворцов. Это была административная зона королевского дворца, которая располагалась напротив главной резиденции правителя.

Фото: Denis Gliksman, Inrap
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Еще один двор был раскопан на восточной стороне участка. Его площадь составляла около 1500 квадратных метров, причем этот двор был оборудован тремя величественными воротами.

"Пространственное расположение таких больших дворов и дворцового комплекса, в котором административная зона находится перед жилой резиденцией королевской семьи, создало прецедент для дворцового дизайна в Китае, - считает Хэ Ну, исследователь из Китайской академии социальных наук. - Вероятно, именно такая планировка непосредственно повлияла на планировку столиц последующих династий, включая династии Ся (XXI-XVI вв. до н.э.) и Шан (XVI-XI вв. до н.э.)".

До сих пор китайские археологи самым древним считали дворец, раскопанный на участке Эрлитоу. Этот город служил столицей в средний и поздний периоды правления династии Ся, которая была самой ранней известной династией Китая. Ожидается, что новое открытие перепишет летопись и перенесет зарождение дворцовой системы Китая на более ранний срок.

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