Двое сирийских военных погибли при нападении террористов

Террористы совершили вооруженную вылазку на окраине города Эль-Кунейтра на юге Сирии, в результате погибли двое военнослужащих САР. Об этом в воскресенье сообщила газета Al-Watan.

По ее данным, боевики подорвали бомбу возле блокпоста сирийской армии в Рувейхании, а затем открыли огонь по военным из стрелкового оружия. Кроме погибших есть и раненые, которые были доставлены в госпиталь, пишет ТАСС.

В южных регионах Сирии, освобожденных в 2018 году, в последнее время активизировались банды запрещенной в России экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра". Командование сирийской армии направило на юг элитные подразделения для проведения антитеррористической операции.