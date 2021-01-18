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18.01.2021 19:03
Рубрика: Экономика

Экологи добились приостановки разрешения на достройку "Северного потока-2

Текст: Сергей Тихонов

Немецкие экологи добились приостановки действия разрешения на достройку "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Германии. Об этом сообщает РБК.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Две немецкие природоохранные организации обжаловали выдачу разрешения Федеральным морским и гидрографическим агентством - немецким регулятором, на работы по укладке труб газопровода. Подача жалобы автоматически приостановила действие разрешения, которые выданы до конца мая 2021 года. Работы планировалось проводить на участках в 16,5 и 13,9 км (две нити газопровода).

Стоит отметить, что перед укладкой труб в немецкой зоне запланирована достройка самого большого - датского участка газопровода протяженностью около 70 и 50 км, для двух нитей. Подготовка и испытания оборудования здесь уже начаты с 15 января. Жалобы немецких природоохранных организаций никак не могут повлиять на работы в исключительной экономической зоне Дании. До их завершения оператору проекта компании Nord Stream 2 AG придется урегулировать разногласия с экологами, чтобы перейти к укладке труб в водах Германии.

Мощность двух линий газопровода "Северный поток 2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Он прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. Сейчас уложено более 2300 км труб газопровода из 2460 км.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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