Экспорт газа из России в 2021 году может превысить уровень 2019 года

По предварительным оценкам в 2020 году экспорт трубопроводного газа из России снизился на 10,9% по сравнению с показателями 2019 года.

В Европе доля нашего газа сократилась с 36% до 33%. Но учитывая рост поставок за рубеж во второй половине прошлого года, а также холодную зиму, в 2021 году можно ожидать возвращение российского экспорта к докризисным объемам (в 2019 году - 199 млрд кубометров).

Холода, также вызвали серьезный рост цен на голубое топливо. Уже в ноябре по данным ФТС цена экспортного трубопроводного газа из России достигла 155 долларов за 1 тыс. кубометров (при рентабельности около 100 долларов). В начале 2021 года спотовые (по контрактам быстрых поставок) цены на газ в некоторых странах Европы превысили 500 долларов за 1 тыс. кубометров, а в Азии - 1000 долларов.

Основным рынком сбыта для российского газа пока остается Европа. Это не отменяет перспективность рынка стран АТР, но пока инфраструктурные ограничения не позволяют говорить о полноценной конкуренции. В этом году отгрузки по пока единственному российскому газопроводу в Китай "Сила Сибири" могут достигнуть 10 млрд кубометров. Для сравнения в западном направлении в кризисный 2020 год было отправлено с 175 млрд кубометров, а на восток ушло около 4 млрд кубометров.

"Прошлой весной локдауны из-за коронавируса совпали еще с наступлением теплой погоды, - говорит аналитик "Открытие брокер" по товарным рынкам Оксана Лукичева. - Сейчас спрос на газ растет и в Азии уже наблюдается энергетический кризис, отчасти и потому, что начался активный отказ от использования угля и переход на более чистые источники энергии", - пояснила Лукичева.

Рынок АТР растет быстрее европейского, но из-за отсутствия серьезных трубопроводных мощностей оттягивает из Европы сжиженный природный газ (СПГ), что также играет на руку поставкам по газопроводам в Европу из России. По данным "Газпрома", в первой половине января экспорт газа в страны дальнего зарубежья возрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41,5%, до 9,1 млрд кубометров. Импорт увеличили Германия - на 32,1%, Италия - на 139,7%, Турция - на 8,7%, Австрия - на 11,7%, Франция - на 51,6%, Нидерланды - на 21,2%, Польша - на 62,6% и Венгрия - на 298,4%. Но говорить, об окончательном восстановлении рынка пока преждевременно.

"Рынок сейчас очень волатилен, цены могут упасть до исторического минимума за пару месяцев, а затем вырасти в 5-6 раз, - считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. - Спрос на газ на фоне более холодной зимы в январе вырос и значительно. Но есть и более фундаментальные факторы, связанные с целями в сфере снижения выбросов СО2, которые будут поддерживать рост использования газа в ближайшие десятилетия. Кроме того, СПГ уходит из Европы в Азию, поэтому на европейском рынке быстро растет доля трубопроводных поставок", - отметил Гривач.

По мнению Оксаны Лукичевой, Россия сможет вернуть свою долю, потерянную в 2020 году, на газовом рынке Европы и даже увеличить ее, если будет достроен трубопровод "Северный поток 2".

С точки зрения Алексея Гривача, говорить, что Россия потеряла долю на европейском рынке не совсем верно. Произошла небольшая коррекция на фоне экстраординарных событий в отрасли (начиная из-за опасений по поводу транзиту через Украину и заканчивая карантинными мероприятиями) после 10-летия роста.

Несмотря на пандемию и кризис на рынке энергоресурсов 2020 год оказался не самым плохим для российского трубопроводного экспорта газа, который составил по предварительным данным 179 млрд кубометров, с учетом восточного направления. По статистике "Газпрома", по объемам отгрузок это 5 результат за всю историю компании.

Самым сложным периодом для всей газовой отрасли оказалась первая половина 2020 года, когда снижение спроса совпало с рекордным падением цен. Сейчас ситуация нормализовалась. В конце прошлого года в "Газпроме" ожидали, что объемы поставок российского газа в Европу в 2021 году умеренно вырастут и составят 183 млрд кубометров, а экспорт по газопроводу "Сила Сибири" в Китай увеличится вдвое (до 8-10 млрд кубометров). Но уже в 2021 году цены на газ в Европе и Азии взлетели до рекордных значений, спрос опережает предложение, поэтому прогноз может быть скорректирован в большую сторону.